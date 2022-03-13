Заглянули в самый древний костёл Беларуси. Вот на что нужно посмотреть в Пинске

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Мы сейчас находимся около самого старого костела в нашей стране – костела Вознесения Девы Марии.

– По-другому его еще называют Францисканский костел. Был он построен в 1396 году. А еще он носит титул Basilica minor, который присваивается самим Папой Римским. И в нем находится один из древнейших действующих органов Республики Беларусь.

Прогуливаясь по Пинску, непременно надо осмотреть Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии. В 1396 году в Пинске орденом францисканцев на средства князя Сигизмунда Кейстутовича были заложены деревянные костел и монастырь. В 1648 году, во время восстания Богдана Хмельницкого, костел и монастырь получили серьезные повреждения. Поэтому в 1510 году на месте деревянной церкви поставлена каменная.

После поражения польского восстания в 1863 году францисканский монастырь, при котором были приходская школа и коллегиум, был закрыт вместе с большинством других католических монастырей на территории современной Беларуси. После этого храм Вознесения стал из монастырского обычным приходским. В 1920-х годах корпуса монастыря были перестроены. В 1932 году был похоронен первый пинский епископ Зигмунд Лозинский. После вхождения Пинска в состав СССР в 1939 году гроб с его телом был замурован в стену собора из-за опасности глумления.

Весь комплекс строений бывшего монастыря францисканцев занимает квартал между рекой Пиной и главной улицей города, представляя собой одну из главных достопримечательностей Пинска.

Главное здание в архитектурном комплексе – трехнефный барочный костел, в котором доминирует средний, центральный неф, перекрытый полукруглыми сводами.

Интерьер оформлен барочной деревянной скульптурой. Самую большую ценность представляет резной золоченый амвон, где более 70 скульптур, в большинстве покрытых листовым золотом. Предполагается, что главным мастером резьбы по дереву был Ян Шмитт – художник, работы которого встречаются во многих местах.