Как сейчас выглядит дворец, который построил дедушка Наполеона Орды при участии короля Речи Посполитой?

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
– Мы находимся около первого каменного жилого сооружения в Пинске. Это дворец Бутримовича.
– Бутримович – это городской судья. Он построил себе этот дворец в конце XVII века. А сейчас здесь находится чудесное место. Здесь пары клянутся в вечной любви. Жаль, что мы уже поженились, можно было бы тоже туда зайти.
– Это ЗАГС.
– Бутримович был городским судьей, а по совместительству дедушкой Наполеона Орды.
В 1784 году при участии короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского на восточной окраине Пинска был заложен дворец, который вобрал в себя черты барокко и классицизма. Он вошел в историю города как «Пинский Мур». Три славных полесских рода – Бутримовичи, Орды и Скирмунты – поочередно владели этим дворцом.
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