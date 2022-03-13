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Как сейчас выглядит дворец, который построил дедушка Наполеона Орды при участии короля Речи Посполитой?

13 марта 2022 11:08
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Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Как сейчас выглядит дворец, который построил дедушка Наполеона Орды при участии короля Речи Посполитой?-1

Мы находимся около первого каменного жилого сооружения в Пинске. Это дворец Бутримовича. 
Бутримович – это городской судья. Он построил себе этот дворец в конце XVII века. А сейчас здесь находится чудесное место. Здесь пары клянутся в вечной любви. Жаль, что мы уже поженились, можно было бы тоже туда зайти.
Это ЗАГС.
Бутримович был городским судьей, а по совместительству дедушкой Наполеона Орды.

Как сейчас выглядит дворец, который построил дедушка Наполеона Орды при участии короля Речи Посполитой?-4

В 1784 году при участии короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского на восточной окраине Пинска был заложен дворец, который вобрал в себя черты барокко и классицизма. Он вошел в историю города как «Пинский Мур». Три славных полесских рода – Бутримовичи, Орды и Скирмунты – поочередно владели этим дворцом.

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# Туризм # Культура # Матеуш Бутримович # Наполеон Орда # Станислав Август Понятовский # Фотофакт

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