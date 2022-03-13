Как сейчас выглядит дворец, который построил дедушка Наполеона Орды при участии короля Речи Посполитой?

Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу « Медовый месяц ».

– Мы находимся около первого каменного жилого сооружения в Пинске. Это дворец Бутримовича.

– Бутримович – это городской судья. Он построил себе этот дворец в конце XVII века. А сейчас здесь находится чудесное место. Здесь пары клянутся в вечной любви. Жаль, что мы уже поженились, можно было бы тоже туда зайти.

– Это ЗАГС.

– Бутримович был городским судьей, а по совместительству дедушкой Наполеона Орды.