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Лукашенко – Папе Римскому: Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая традиции народов

13 марта 2022 11:34
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Девятая годовщина понтификата Папы Франциска отмечается сегодня, 13 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко – Папе Римскому: Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая традиции народов-1

Нынешнего главу Римско-католической церкви отличает скромность и близость к народу. Стремление нести мир и милосердие объясняло и выбор принятого им после избрания имени: он вдохновился святым Франциском Ассизским, называя его «человеком мира, который любит и оберегает мироздание».  

Лукашенко – Папе Римскому: Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая традиции народов-4

С годовщиной торжественного начала понтификата Папу Франциска поздравил Президент Беларуси.  

Лукашенко – Папе Римскому: Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая традиции народов-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
История взаимодействия Минска и Ватикана, деятельности Римско-католической церкви в Беларуси является ярким подтверждением того, что путем диалога, уважения и доверия можно решать любые вопросы, укреплять и расширять связи. Мы с гордостью вспоминаем прошлое и с надеждой смотрим в будущее. Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Согласен с вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть только барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли. Надеюсь, что в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие темы.  

# Церковь # общество # Александр Лукашенко # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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