Лукашенко – Папе Римскому: Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая традиции народов

Нынешнего главу Римско-католической церкви отличает скромность и близость к народу. Стремление нести мир и милосердие объясняло и выбор принятого им после избрания имени: он вдохновился святым Франциском Ассизским, называя его «человеком мира, который любит и оберегает мироздание».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

История взаимодействия Минска и Ватикана, деятельности Римско-католической церкви в Беларуси является ярким подтверждением того, что путем диалога, уважения и доверия можно решать любые вопросы, укреплять и расширять связи. Мы с гордостью вспоминаем прошлое и с надеждой смотрим в будущее. Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Согласен с вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть только барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли. Надеюсь, что в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие темы.