17 и 19 марта наиболее благоприятны для посадки. Сверим садово-огородные планы с лунным календарём

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Любителям цветов важно запомнить всего несколько дат. Это дни, наиболее благосклонные для посевов, посадки и пересадки – 17 и 19 марта, рассказали в программе «Плюс-минус». Спланируйте свои работы так, чтобы уложиться в это время, и вас ждут очень цветочные лето и осень.