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17 и 19 марта наиболее благоприятны для посадки. Сверим садово-огородные планы с лунным календарём

13 марта 2022 11:21
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Любителям цветов важно запомнить всего несколько дат. Это дни, наиболее благосклонные для посевов, посадки и пересадки – 17 и 19 марта, рассказали в программе «Плюс-минус». Спланируйте свои работы так, чтобы уложиться в это время, и вас ждут очень цветочные лето и осень.  

17 и 19 марта наиболее благоприятны для посадки. Сверим садово-огородные планы с лунным календарём-1

Согласовывая свои действия с лунным календарем, важно помнить, что на этапе убывания подготавливают к высадке культуры, у которых важна подземная часть (корневище, луковицы и клубни), и занимаются процедурами, направленными на ограничение и сдерживание. Возрастающая луна – самое время для растений, дающих плоды над землей.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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