Лукашенко рассказал, что для белорусов означает День Независимости

Белорусский президент Александр Лукашенко 3 июля на торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы» отметил, что День Независимости для белорусов – главный праздник, олицетворяющий мир и спокойствие. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Сегодня мы – миллионы белорусов – отмечаем главный государственный праздник нашей любимой Родины», – сказал он.

Он особо подчеркнул, что миллионы белорусов отмечают этот день в священном для народа месте – среди полей Минской области, с верой на мирное будущее своей Родины.

«Встречаем его летним утром в святом месте, среди созревающих полей Минщины, без страха глядя в родное синее небо. Убежден, что для большинства белорусов праздник означает мир», – подчеркнул глава государства.