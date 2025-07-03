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Государственная лесная охрана перешла на усиленные дежурства из-за жары

03 июля 2025 09:51
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Государственная лесная охрана перешла на усиленные дежурства из-за жары-0

Государственная лесная охрана в связи с жаркой погодой и возросшей пожароопасностью перешла на усиленный режим работы. В предстоящие дни температура воздуха может подняться до +35 °C.  Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства в Telegram-канале.

3 и 4 июля будут дежурить руководители региональных лесничеств. В ведомстве напомнили гражданам об ограничениях на посещение лесов в ряде регионов и призвали их быть крайне осторожными: избегать лишних прогулок в лесу и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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Фото: Министерство лесного хозяйства

# общество # Пожар

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