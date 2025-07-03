Сотни военнослужащих Брестского гарнизона склонили голову в знак памяти погибшим в ВОВ

Место, где начинается наша Родина, где каждый может заглянуть «Мужеству» в глаза, где гордость объединяет сердца. В «Брестской крепости-герой» День Независимости встречают десятки тысяч брестчан и гостей города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в программе праздничного дня – спросим у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

С Днем Независимости нашу с вами родную, васильковую, мирную Беларусь. Сегодня десятки семей, трудовых коллективов объясняются в любви своей стране – на самом понятном языке в мире – языке эмоций. В легендарной Брестской крепости они всегда всех переполняют.

Победа делала свои первые шаги на этой священной земле еще в 41-м. Но освободительного марша пришлось ждать дольше всего – лишь 28 июля 1944-го на одном из фортов крепости водрузят Знамя Победы – символ свободы и независимости. Память о каждом, кто стоял насмерть, живет в сердцах жителей Бреста. Обязательный и самый трогательный элемент церемониала – сотни военнослужащих Брестского гарнизона – современных защитников Отечества – склоняют головы.

Благодарность поколений – в алой россыпи цветов. Независимость – в наших достижениях, летопись которых мы пишем вот уже 81 год как единый народ.