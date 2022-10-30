Что такое кибератаки и ждать ли их Беларуси?

Чаще всего кибератаки совершаются извне. Не только и не столько для получения материальной выгоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вспомнить хотя бы блэкаут в Венесуэле в 2019-м, то есть веерные отключения света, которые координировали из США.

Особенность Венесуэлы в том, что в стране одна крупная гидроэлектростанция, которая снабжает светом около 70 % территории. Атаке подверглись системы автоматического контроля за работой ГЭС, а дальше через соцсети начали распространять панику, что, мол, в больницах умирают люди, что в этом виноваты власти и нужно выходить на демонстрации. Это сделали, чтобы подогреть протестные настроения против президента Мадуро в период двоевластия, когда шло активное противостояние с парламентом и Хуаном Гуайдо.