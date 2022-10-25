Лукашенко: цель кибератак – нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать общество

Новости Беларуси. Реальные риски от виртуальных атак. 25 октября во Дворце Независимости обсудили национальную стратегию кибербезопасности и методы борьбы с кибератаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сфера сложная, требует пристального контроля и постоянного изучения. Особенно с учетом скорости развития информационных технологий. Чем более совершенной становится инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, тем более изощренные попытки целых кибергрупп, киберпреступников взломать, похитить данные, шантажировать или парализовать некие системы. Кибератаки становятся не только средством вымогательства денег, но еще и одним из методов ведения гибридных войн. Кибербезопасность стала важным элементом всей системы национальной безопасности. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Пассажиры белорусской железной дороги несколько дней не могли привычно купить билеты онлайн, а слушатели и студенты Академии управления – несколько месяцев выполнять дистанционные задания. Причина одна – кибератаки. Эти оказались успешными. Десятки, а может и сотни удается отражать. Обычно вся информация по кибербезопасности в закрытых папках. Так во всех странах. Поэтому с сегодняшнего совещания в кабинете главы государства в эфире лишь маленький фрагмент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во всем мире (может быть, для нас так не характерно, тем не менее факты имеют место) рост наблюдается кибератак. Атакуют прежде всего стратегические объекты, государственные органы, предприятия, банковскую систему. Целью их являются основные пункты жизнеобеспечения любого государства, в том числе и нашего. Это один из элементов гибридной войны, очень опасный элемент. Цель – нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать в итоге общество. Характерно не только для Беларуси, но и для любых государств, на которые направлена эта атака.