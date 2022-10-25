Начальник ОАЦ: «Президентом была поставлена задача разработать национальную концепцию кибербезопасности»

Новости Беларуси. Реальные риски от виртуальных атак. 25 октября во Дворце Независимости обсудили национальную стратегию кибербезопасности и методы борьбы с кибератаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сфера сложная, требует пристального контроля и постоянного изучения. Особенно с учетом скорости развития информационных технологий. Чем более совершенной становится инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, тем более изощренные попытки целых кибергрупп, киберпреступников взломать, похитить данные, шантажировать или парализовать некие системы. Кибератаки становятся не только средством вымогательства денег, но еще и одним из методов ведения гибридных войн. Кибербезопасность стала важным элементом всей системы национальной безопасности. Тему продолжит Евгений Пустовой.

Андрей Павлюченко, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси:

Президентом была поставлена задача разработать национальную концепцию кибербезопасности. Этим вопросом занялся Оперативно-аналитический центр. Сегодня на совещании эти вопросы были рассмотрены. Президент сказал и сделал замечание – более детально проработать и шире то, что касается документа, наших предложений. Чтобы этот документ мог отвечать современным вызовам и угрозам. Мы говорим о том, чтобы создать центр компетенции. Не на пустом месте, а силами сотрудников ОАЦ. И потом этот опыт масштабировать на те структуры, критически важные объекты, где это в первую очередь необходимо. А в дальнейшем это все распространять естественно на всю страну.

Помимо начальника ОАЦ в рабочем кабинете Александра Лукашенко главы Администрации Президента и Совбеза, премьер-министр. На сегодняшнем совещании подвели промежуточные итоги. Из портфолио ОАЦ следует, что этот госорган – главный страж и рефери в сфере обеспечения защиты информации. По мнению Президента, других центров и агентств кибербезопасности создавать не надо. Надо научиться действовать на упреждение. Лукашенко: нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны. Читайте здесь.