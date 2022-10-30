Попросили спортивную площадку – власти тут же отреагировали. Как проблемы белорусов решаются на местах?

Новости Беларуси. Хорошо, когда есть возможность обсудить проблемы и найти решения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это что касается диалога между властью и народом. Слышимость между ними иногда нарушена. Взять хотя бы то, что сейчас происходит в Великобритании, где сменился очередной премьер. Простым британцам это не нравится. Они просят провести нормальные выборы в парламент, который соответствовал бы их интересам, а не обслуживал мировые политические элиты. Но пока новый премьер к голосу народа остался глух. В Беларуси в то же время пытаются выработать оптимальную форму взаимодействия чиновников и простых белорусов. Взять те же диалоговые площадки. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Белорусы, будь то житель маленькой деревни или большого города, уже давно знают, что за помощью в решении проблем и вопросов нужно идти к местной власти. Сегодня в нашей стране налажен и четко работает диалог между населением и чиновниками. Это прямые телефонные линии, приемы граждан, письменные и электронные обращения.

В деревне Пестуница, что под Витебском, проблемные вопросы решают сообща и всей деревней. Здесь не заваливают местную власть письмами, звонками или визитами. Все обсуждают по-деревенски. В 2022 году решили, что пришло время положить новый асфальт. Инициативу председатель сельсовета поддержала.

Алина Шибеко, жительница деревни Пестуница:

Вода, грязь была. В медпункт идешь – вот так грязи! Алеся Владимировна сделала. Дай бог ей здоровья!

Вместе с новым асфальтом решили и привести в порядок дома вдоль улицы. Закупили краски, а жители настолько загорелись делом, что организовали даже субботники. Уже сейчас ждут поскорее весны – в планах украсить деревню декоративными деревьями.

Валентина Голубева, жительница деревни Пестуница:

Серые будни у нас исчезают. Наступает новая эра.

Так по-сыновьи к пожилым жителям и их проблемам относится председатель Добромыслинского сельсовета. Его территория – это 25 населенных пунктов и почти 2 000 человек. В сельской местности своя специфика работы. Как, впрочем, и волнующие проблемы жителей. Для населения накануне зимы актуальна заготовка дров. Этот вопрос уже не первую неделю на повестке дня.

Галина Логвенкова, жительница деревни Выходцы:

Наш председатель у нас частенько бывает. Приезжает. Какие праздники – нас собирает, стариков. И везут в Барсеево в Дом культуры, и помогают. Весной и огороды, если где что.

Чтобы обращения граждан решались своевременно, в сельсовете налажена тесная работа с местными организациями. Лесничество, ЖКХ, сельхозпредприятия, дорожные службы.

Сергей Петушков, председатель Добромыслинского сельского Совета депутатов:

И сами контролируем, стараемся не допускать эти все жалобы. Я думаю, 36 обращений за 10 месяцев – это не так и много. Обычная работа повседневная с населением. Потому что население – это наши люди.

А это уже не отдаленная деревня, а самый пригород Витебска. От этого функции власти не меняются. Приоритет – помощь людям. А вот с вопросами к чиновникам приходят куда масштабнее. К примеру, в Кировской жители обратились во время проведения Дня совета – установить уличные тренажеры. Уже завтра, 31 октября, здесь начнется их монтаж. Площадка под них готова. Деньги выделили из местного бюджета.

Вера Чубарова, жительница агрогородка Кировская:

У нас компания большая пожилых людей, у которых проблема с опорно-двигательной системой. Поэтому мы подумали, посовещались и решили, что нам нужна такая площадка. Пришло письмо с ответом, что к 1 ноября у нас уже будут стоять тренажеры.

Елена Пузыревская, председатель Летчанского сельского исполкома:

Есть рабочие обращения, которые мы решаем в течение часа практически. Ту же лампочку заменить, ремонт кровли, крыши, вода протекает – это жизнь. А некоторые люди, к сожалению, есть такие моменты, идут обращаться почему-то выше, хотя к нам, в принципе, даже не приходили. А вопрос решается за день-два.