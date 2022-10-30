Посол Пакистана в Беларуси: в вопросе аграрной сферы Пакистану есть чему поучиться у Беларуси

Азия показывает хорошие результаты, и у нее, безусловно, большое будущее в плане экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, локомотивом выступает Китай. Но есть и другие государства, и мы все больше присматриваемся к ним, а они к нам. Наши планы на Азию изучила Ксения Худолей.

Один камень стеной не станет, говорят на Востоке. В Беларуси ответили бы: «Адной рукой вузел не звязаць». Впрочем, взаимопонимание у нас не только на словах. Восточный вектор внешней политики Беларуси укрепляется пропорционально росту западного инфантилизма. Азия тем временем на мировой арене уверенно вырывается вперед. Контакты на высшем уровне и их реализация «от станка». Как сегодня выглядит сотрудничество Беларуси и стран Азии? Без хвастовства – продуктивно. Лукашенко: «Потенциал Евразийского региона огромен – это колоссальная ресурсная база». Читайте здесь.

Константин Черный, первый заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома:

Выстроены новые технологические, логистические цепочки. В деньгах это почти мы подходим к 1 миллиарду долларов. Это достаточно широкий рынок. Это страны Персидского залива. Товары больше промышленной группы. Химические товары, минеральные продукты. Это товары с готовой добавленной стоимостью, с глубокой степенью переработки.

Доля поставок товаров на азиатский рынок из Витебской области выросла в четыре раза. Так промкомпании севера Беларуси ответили на демарш стран Евросоюза, когда те свернули свои обязательства по действующим контрактам. Восточный интерес не исчерпан и четырехкратным ростом экспорта. В свободной экономической зоне Витебска реализуются инвестпроекты с Ираном. Речь о строительстве завода горячего цинкования.

В Таджикистане развернется совместное предприятие по производству витебских ковров. Кооперация – вообще тренд в белорусско-таджикских отношениях. Молочное, лифтовое, машиностроительное – эти производства или уже успешно стартовали, или вот-вот перережут красную ленту открытия. К слову, белорусские машины в Азии – обкатанный фаворит.

На неделе два новых высокомощных BELARUS отправились в Китай в рамках совместного проекта. Там на них установят инновационные электроприводы и отправят на испытания. Чем не пример «всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства», о котором Александр Лукашенко и Си Цзиньпин объявили на сентябрьской встрече? Увеличить номенклатуру поставляемых нами тракторов не прочь Вьетнам с перспективой продвигать «белорусов» на рынках государств – участников АСЕАН. Солидарен в оценке белоруской техники и Пакистан.

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси:

Одна из основных позиций импорта из Беларуси – тракторы. Белорусские тракторы пользуются большой популярностью в Пакистане, особенно для сельского хозяйства. Пакистан также производит тракторы, тоже может их экспортировать, но более популярные все-таки белорусские. Аграрной сфере у нас уделяется большое внимание, и в этом вопросе Пакистану есть чему поучиться у Беларуси. Например, биотехнологиям, выращиванию тех или иных культур.

Ускориться во всех сферах сотрудничества на полях недавних саммитов в Самарканде и Астане договорились наш Президент и премьер-министр Пакистана. Точки взаимной выгоды есть в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и культуре.