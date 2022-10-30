Прямой эфир

Посол Пакистана в Беларуси: в вопросе аграрной сферы Пакистану есть чему поучиться у Беларуси

30 октября 2022 17:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Азия показывает хорошие результаты, и у нее, безусловно, большое будущее в плане экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, локомотивом выступает Китай. Но есть и другие государства, и мы все больше присматриваемся к ним, а они к нам.  

Наши планы на Азию изучила Ксения Худолей.  

Посол Пакистана в Беларуси: в вопросе аграрной сферы Пакистану есть чему поучиться у Беларуси-1

Один камень стеной не станет, говорят на Востоке. В Беларуси ответили бы: «Адной рукой вузел не звязаць». Впрочем, взаимопонимание у нас не только на словах. Восточный вектор внешней политики Беларуси укрепляется пропорционально росту западного инфантилизма. Азия тем временем на мировой арене уверенно вырывается вперед. Контакты на высшем уровне и их реализация «от станка». Как сегодня выглядит сотрудничество Беларуси и стран Азии? Без хвастовства – продуктивно.  

Лукашенко: «Потенциал Евразийского региона огромен – это колоссальная ресурсная база». Читайте здесь.

Посол Пакистана в Беларуси: в вопросе аграрной сферы Пакистану есть чему поучиться у Беларуси-4

Константин Черный, первый заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома:  
Выстроены новые технологические, логистические цепочки. В деньгах это почти мы подходим к 1 миллиарду долларов. Это достаточно широкий рынок. Это страны Персидского залива. Товары больше промышленной группы. Химические товары, минеральные продукты. Это товары с готовой добавленной стоимостью, с глубокой степенью переработки.  

Посол Пакистана в Беларуси: в вопросе аграрной сферы Пакистану есть чему поучиться у Беларуси-7

Доля поставок товаров на азиатский рынок из Витебской области выросла в четыре раза. Так промкомпании севера Беларуси ответили на демарш стран Евросоюза, когда те свернули свои обязательства по действующим контрактам. Восточный интерес не исчерпан и четырехкратным ростом экспорта. В свободной экономической зоне Витебска реализуются инвестпроекты с Ираном. Речь о строительстве завода горячего цинкования.  

Посол Пакистана в Беларуси: в вопросе аграрной сферы Пакистану есть чему поучиться у Беларуси-10

В Таджикистане развернется совместное предприятие по производству витебских ковров. Кооперация – вообще тренд в белорусско-таджикских отношениях. Молочное, лифтовое, машиностроительное – эти производства или уже успешно стартовали, или вот-вот перережут красную ленту открытия. К слову, белорусские машины в Азии – обкатанный фаворит.  

Посол Пакистана в Беларуси: в вопросе аграрной сферы Пакистану есть чему поучиться у Беларуси-13

На неделе два новых высокомощных BELARUS отправились в Китай в рамках совместного проекта. Там на них установят инновационные электроприводы и отправят на испытания. Чем не пример «всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства», о котором Александр Лукашенко и Си Цзиньпин объявили на сентябрьской встрече? Увеличить номенклатуру поставляемых нами тракторов не прочь Вьетнам с перспективой продвигать «белорусов» на рынках государств – участников АСЕАН. Солидарен в оценке белоруской техники и Пакистан.  

Посол Пакистана в Беларуси: в вопросе аграрной сферы Пакистану есть чему поучиться у Беларуси-16

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси:  
Одна из основных позиций импорта из Беларуси – тракторы. Белорусские тракторы пользуются большой популярностью в Пакистане, особенно для сельского хозяйства. Пакистан также производит тракторы, тоже может их экспортировать, но более популярные все-таки белорусские. Аграрной сфере у нас уделяется большое внимание, и в этом вопросе Пакистану есть чему поучиться у Беларуси. Например, биотехнологиям, выращиванию тех или иных культур.  

Посол Пакистана в Беларуси: в вопросе аграрной сферы Пакистану есть чему поучиться у Беларуси-19

Ускориться во всех сферах сотрудничества на полях недавних саммитов в Самарканде и Астане договорились наш Президент и премьер-министр Пакистана. Точки взаимной выгоды есть в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении и культуре.  

Посол Пакистана в Беларуси: в вопросе аграрной сферы Пакистану есть чему поучиться у Беларуси-22

Саджад Хайдер Хан:  
Между нашими странами заключено 80 соглашений, еще 10-15 соглашений в разработке. Цель наша – расширять сотрудничество. Наши страны могут прекрасно взаимодействовать, кроме прочего, в образовании, туризме, фармацевтическом секторе.  

«В поселке его называют Араш». История иранца, который переехал в Беларусь и теперь считает ее домом.  

# Международное сотрудничество # общество # Ксения Худолей # Саджад Хайдер Хан # Си Цзиньпин # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В посёлке его называют Араш». История иранца, который переехал в Беларусь и теперь считает её домом
30 октября 2022 17:06

«В посёлке его называют Араш». История иранца, который переехал в Беларусь и теперь считает её домом

Что белорусы думают о проекте закона ВНС? Опрос СТВ
30 октября 2022 16:57

Что белорусы думают о проекте закона ВНС? Опрос СТВ

Многим уже звонили «сотрудники банка» и просили назвать пин-код карточки. Как работают такие кол-центры?
30 октября 2022 16:46

Многим уже звонили «сотрудники банка» и просили назвать пин-код карточки. Как работают такие кол-центры?