Что такое единый день голосования и почему важно каждому прийти на участок – интервью с секретарём ЦИК

В информационном центре ЦИК, который разместился во Дворце Республики, работают свыше 400 белорусских и зарубежных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние данные о ходе единого дня голосования, а также экспертные мнения мы получаем из выездной студии нашего телеканала.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Сегодня единый день голосования – это завершающий этап электоральной кампании, мы знаем, что ему предшествовало пять дней досрочного голосования. Какая явка была?