Что такое единый день голосования и почему важно каждому прийти на участок – интервью с секретарём ЦИК
В информационном центре ЦИК, который разместился во Дворце Республики, работают свыше 400 белорусских и зарубежных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние данные о ходе единого дня голосования, а также экспертные мнения мы получаем из выездной студии нашего телеканала.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Сегодня единый день голосования – это завершающий этап электоральной кампании, мы знаем, что ему предшествовало пять дней досрочного голосования. Какая явка была?
Немецкий депутат поделился впечатлениями от организации выборов в Беларуси.
Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии:
Почти 42 % наших избирателей поучаствовали в выборах уже в период досрочного голосования. На сегодня есть уже цифры о первых часах голосования в единый день голосования 43,64 % избирателей. Такова цифра явки. Достаточно высокие цифры, граждане наши проявляют достаточно большой интерес к текущей избирательной кампании, к единому дню голосования. Если сравнивать с явкой в период досрочного голосования на предыдущих выборах – на досрочном голосовании явка была немножечко ниже.
Итоги досрочного голосования подводим здесь.
Юлия Алексеюк:
Тут, наверное, информационная работа большую роль сыграла?
Елена Балдовская:
Не без этого. Думаю, что те мероприятия, которые были проведены и в период внесения изменений в Конституцию, и в период корректировки Избирательного кодекса, проводились общественные обсуждения этих глобальных документов. И на местах наши коллеги проводили широкую разъяснительную работу. Мы старались объяснить нашим избирателям, что такое единый день голосования, как он будет проходить и почему важно каждому из нас прийти на участок.
Подробности в видеоматериале.