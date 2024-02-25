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Что такое единый день голосования и почему важно каждому прийти на участок – интервью с секретарём ЦИК

25 февраля 2024 10:58
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В информационном центре ЦИК, который разместился во Дворце Республики, работают свыше 400 белорусских и зарубежных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние данные о ходе единого дня голосования, а также экспертные мнения мы получаем из выездной студии нашего телеканала.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Сегодня единый день голосования – это завершающий этап электоральной кампании, мы знаем, что ему предшествовало пять дней досрочного голосования. Какая явка была?

Немецкий депутат поделился впечатлениями от организации выборов в Беларуси.

Что такое единый день голосования и почему важно каждому прийти на участок – интервью с секретарём ЦИК-1

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии:
Почти 42 % наших избирателей поучаствовали в выборах уже в период досрочного голосования. На сегодня есть уже цифры о первых часах голосования в единый день голосования 43,64 % избирателей. Такова цифра явки. Достаточно высокие цифры, граждане наши проявляют достаточно большой интерес к текущей избирательной кампании, к единому дню голосования. Если сравнивать с явкой в период досрочного голосования на предыдущих выборах – на досрочном голосовании явка была немножечко ниже.

Итоги досрочного голосования подводим здесь.

Юлия Алексеюк:
Тут, наверное, информационная работа большую роль сыграла?

Что такое единый день голосования и почему важно каждому прийти на участок – интервью с секретарём ЦИК-4

Елена Балдовская:
Не без этого. Думаю, что те мероприятия, которые были проведены и в период внесения изменений в Конституцию, и в период корректировки Избирательного кодекса, проводились общественные обсуждения этих глобальных документов. И на местах наши коллеги проводили широкую разъяснительную работу. Мы старались объяснить нашим избирателям, что такое единый день голосования, как он будет проходить и почему важно каждому из нас прийти на участок.

Подробности в видеоматериале.

# Выборы в Беларуси # общество # Юлия Алексеюк # Елена Балдовская

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