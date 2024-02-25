«Всё проходит честно». Немецкий депутат поделился впечатлениями от организации выборов в Беларуси

Аккредитацию для наблюдения за выборами в местные Советы и Палату представителей прошли около 300 международных экспертов. Многие из них уже не один день работают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мониторинг ведут представители Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ШОС, Центризбиркомов различных стран. Также 23 эксперта из Евросоюза и других западных стран. Следуя принципам нейтралитета и беспристрастности, они оценивают выборы на соответствие законодательству и международным нормам. Окончательные выводы сделают уже после завершения избирательного процесса. Но первые мнения звучат уже сейчас.

Гуннар Линдеманн, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии»: Что я увидел? Все демократично и честно. Как вы знаете, у немцев большой опыт в проведении электоральный кампаний. В Берлине их было 21. европейское, в том числе немецкое правительство, критикует Восточную Европу за проведение не совсем честных выборов. Поэтому мы здесь, чтобы опровергнуть все сомнения и доказать, что в Беларуси все проходит честно, у ваших людей есть выбор. Все, кто не верит итогам и проведению выборов в Беларуси, должны приехать сюда и увидеть собственными глазами, что все конституционные права соблюдаются.

Миракмал Миралимов, представитель миссии наблюдателей от СНГ:

Это не первая страна, где мы участвуем как международные наблюдатели. Я сам как работник Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан – мы тоже занимаемся организацией и проведением выборов и референдумов – с белой завистью понаблюдал, как это организованно проводится. С чем я хотел бы поздравить белорусский народ.

25 февраля международные наблюдатели будут работать в напряженном режиме. Им предстоит посетить сотни избирательных участков, чтобы дать наиболее объективную оценку ходу голосования.

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