Прямой эфир

Явка больше 40%. Подводим итоги досрочного голосования

25 февраля 2024 05:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Событие, которое касается каждого. Впервые в избирательной практике Беларуси кампания по выборам депутатов проводится в таком формате. Уже в самом названии и слогане «Будущее выбираем вместе» заложены важные для каждого в отдельности и для страны в целом смыслы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка больше 40%. Подводим итоги досрочного голосования-1

Мы выбираем депутатский корпус сразу всех уровней, делаем это, демонстрируя миру единство нации, желание и возможность определять, по какому пути двигаться дальше. 25 февраля обязательно войдет в историю нашей Беларуси. Сегодня у каждого гражданина, обладающего избирательным правом, есть возможность отдать свой голос за тех, кто будет принимать правильные для страны решения.

Явка больше 40%. Подводим итоги досрочного голосования-4

Мы уже располагаем цифрами, сколько избирателей, не дожидаясь единого дня голосования, уже сделали свой выбор. Окончательные итоги досрочного.

Явка больше 40%. Подводим итоги досрочного голосования-7

Итак, это свыше 41 % из внесенных в списки. Электоральную активность объяснить легко, и вовлеченность граждан в политический процесс говорит о том, что наше общество развивается. Участие в выборах важно для каждого белоруса, чтобы делегировать народным представителям решение задач, которые стоят перед обществом и государством. Ну и это воскресенье – единый день голосования для единой страны и единого народа. Участки открыты до 20:00.

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой на СТВ! Смотрите в спецвыпуске программы «Сенат» в ЕДГ
24 февраля 2024 20:32

Эксклюзивное интервью с Натальей Кочановой на СТВ! Смотрите в спецвыпуске программы «Сенат» в ЕДГ

Советник партии «Альтернатива для Германии»: наше население против поддержки Украины и её вступления в ЕС
24 февраля 2024 19:26

Советник партии «Альтернатива для Германии»: наше население против поддержки Украины и её вступления в ЕС

Александр Осенко: зрители СТВ получат самые достоверные данные о проведении голосования
24 февраля 2024 18:20

Александр Осенко: зрители СТВ получат самые достоверные данные о проведении голосования