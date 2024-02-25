Явка больше 40%. Подводим итоги досрочного голосования

Событие, которое касается каждого. Впервые в избирательной практике Беларуси кампания по выборам депутатов проводится в таком формате. Уже в самом названии и слогане «Будущее выбираем вместе» заложены важные для каждого в отдельности и для страны в целом смыслы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы выбираем депутатский корпус сразу всех уровней, делаем это, демонстрируя миру единство нации, желание и возможность определять, по какому пути двигаться дальше. 25 февраля обязательно войдет в историю нашей Беларуси. Сегодня у каждого гражданина, обладающего избирательным правом, есть возможность отдать свой голос за тех, кто будет принимать правильные для страны решения.

Мы уже располагаем цифрами, сколько избирателей, не дожидаясь единого дня голосования, уже сделали свой выбор. Окончательные итоги досрочного.