Игорь Петришенко: Молодёжь причастна к управлению государством

Для депутата важно сочетание мудрости, жизненного опыта и новаторских идей. Именно за таких кандидатов голосовал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На избирательный участок он пришел с родными, это уже традиция. Причем выполнить свой гражданский долг семья старается в основной день голосования, когда по всей стране царит особая праздничная атмосфера. Прежде чем проголосовать, заместитель премьер-министра еще раз вдумчиво изучил список кандидатов, ведь именно от сегодняшнего выбора зависит судьба нашей страны.