Игорь Петришенко: Молодёжь причастна к управлению государством

Для депутата важно сочетание мудрости, жизненного опыта и новаторских идей. Именно за таких кандидатов голосовал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На избирательный участок он пришел с родными, это уже традиция. Причем выполнить свой гражданский долг семья старается в основной день голосования, когда по всей стране царит особая праздничная атмосфера. Прежде чем проголосовать, заместитель премьер-министра еще раз вдумчиво изучил список кандидатов, ведь именно от сегодняшнего выбора зависит судьба нашей страны.





Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Депутаты должны не только своевременно сигнализировать, но вместе согласованно принимать соответствующие решения, чтобы люди потом сказали: мы избрали тех депутатов, они проводят волю народа, мы видим, что жизнь наша становится лучше, комфортнее и надежнее.



Одни из самых активных участников нынешней электоральной кампании – это молодежь, отметил заместитель премьер-министра. Это говорит о том, что она осознала, что причастна к управлению государством.