Прямой эфир

Игорь Петришенко: Молодёжь причастна к управлению государством

25 февраля 2024 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для депутата важно сочетание мудрости, жизненного опыта и новаторских идей. Именно за таких кандидатов голосовал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На избирательный участок он пришел с родными, это уже традиция. Причем выполнить свой гражданский долг семья старается в основной день голосования, когда по всей стране царит особая праздничная атмосфера. Прежде чем проголосовать, заместитель премьер-министра еще раз вдумчиво изучил список кандидатов, ведь именно от сегодняшнего выбора зависит судьба нашей страны.

Игорь Петришенко: Молодёжь причастна к управлению государством-1



Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Депутаты должны не только своевременно сигнализировать, но вместе согласованно принимать соответствующие решения, чтобы люди потом сказали: мы избрали тех депутатов, они проводят волю народа, мы видим, что жизнь наша становится лучше, комфортнее и надежнее.

Одни из самых активных участников нынешней электоральной кампании – это молодежь, отметил заместитель премьер-министра. Это говорит о том, что она осознала, что причастна к управлению государством.

# общество # Игорь Петришенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет!
25 февраля 2024 10:46

Лукашенко: нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как в Беларуси, нет!

Константин Косачёв: качество наблюдения за выборами зависит от числа посещаемых нами участков
25 февраля 2024 10:02

Константин Косачёв: качество наблюдения за выборами зависит от числа посещаемых нами участков

В мае 2023-го белорусы уже понимали значимость ЕДГ – эксперты об электоральной кампании
25 февраля 2024 09:59

В мае 2023-го белорусы уже понимали значимость ЕДГ – эксперты об электоральной кампании