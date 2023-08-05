Что такое аппаратный массаж и кому он противопоказан? Спросили у врача-косметолога

Юлия Самусенко, СТВ:

Мы поговорим об очень интересной и популярной бьюти-процедуре для лица – это аппаратный массаж. Расскажите, какие виды сейчас существуют? Что такое аппаратный массаж и когда можно увидеть первые результаты?

Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Чтобы говорить о видах массажа, надо понимать, что такое в принципе массаж. Ручной массаж – это различные техники массирования кожи. Допустим, лицо – значит, лица. Если говорить про аппаратный массаж, соответственно, руки человека заменяются различными насадками, которые способны выполнять эти движения, которые выполняет массажист во время процедуры. Сейчас появился новый вид косметического массажа лица – это вакуумный массаж. Это значит, что в аппарате есть насадочка, которая засасывает кожу, создает вакуум. И массажными движениями по массажным линиям проходятся этим аппаратом. Процедура очень-очень приятная. Обеспечивает нам лимфодренаж, улучшает тонус кожи, улучшает процессы микроциркуляции, убирает отеки, улучшает цвет лица. Юлия Самусенко:

Сколько понадобится процедур, чтобы увидеть первые результаты? Екатерина Мазынская:

Нужно понимать, что такая процедура курсовая, она должна проводиться два-три раза в неделю. И таких процедур должно быть 10, тогда мы добьемся хорошего результата. Кроме того, что этот вакуум обеспечивает нам массаж за счет вакуумной насадки, могут быть режимы с использованием различных физических свойств. Это может быть РФ-излучение, это могут быть любые другие виды излучения. Например, ультразвуковое излучение, которое помогает нашей коже выглядеть лучше, красивее. Кому подходит не подходит такая процедура?

Юлия Самусенко:

Какие проблемы поможет решить аппаратный массаж? Екатерина Мазынская:

Эта процедура уходовая, будет лицо выглядеть более ухоженным. К сожалению, глубокие морщины, статические морщины, мимические морщины станут меньше временно. Но расстаться с ними навсегда в результате этой процедуры невозможно. Нужно использовать более действенные методики. Улучшить цвет лица, увеличить тонус, убрать отечность, поработать с качеством кожи с помощью этих процедур, конечно, можно. Юлия Самусенко:

Кому показана эта процедура? Екатерина Мазынская:

Чаще всего такую процедуру мы рекомендуем людям, склонным к отекам, потому что лимфодренаж обеспечивается за счет вакуумной насадочки. И у нас улучшается микроциркуляция. Застойные явления уходят, человек свежеет. У него становится более подтянутое личико, более четкий контур. Девочкам и мальчикам, которые склонны к отекам, эта процедура очень показана.

Юлия Самусенко:

Какие существуют противопоказания к проведению процедуры аппаратного массажа? Екатерина Мазынская:

Если лицо склонно к куперозу и выражена сосудистая сеть, то лучше воздержаться. Сначала решить вопросы с сосудами, а затем уже приступать к данным процедурам. Также если есть какие-то гнойничковые, воспалительные процессы на коже, то сначала мы лечим основную проблему, а потом уже занимаемся бьютификацией, скажем так. Юлия Самусенко:

А с какого возраста уже можно выполнять эту процедуру? Есть какие-то возрастные ограничения? Екатерина Мазынская:

Эта процедура не инвазивная, поэтому по запросу. Если человек хочет поухаживать за собой, он может обратиться к специалисту и проводить такую процедуру. Главное, чтобы были показания и не было противопоказаний. Юлия Самусенко:

В каких пределах варьируется стоимость на такие процедуры? Сколько стоит аппаратный массаж и как найти хорошего специалиста?

Екатерина Мазынская:

Стоимость очень разная. Она зависит и от региона, где проводится процедура, и от уровня салона красоты или медицинского центра. В среднем это от 50 до 150 рублей. Юлия Самусенко:

Может, у вас есть какие-то рекомендации, как выбрать специалиста либо как выбирать какой-то медицинский центр, где проходить эту процедуру, на что обращать внимание? Может, читать какую-то информацию про сами аппараты, про самого косметолога узнавать информацию?