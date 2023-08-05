Что такое аппаратный массаж и кому он противопоказан? Спросили у врача-косметолога

Юлия Самусенко, СТВ:
Мы поговорим об очень интересной и популярной бьюти-процедуре для лица – это аппаратный массаж. Расскажите, какие виды сейчас существуют?
Юлия Самусенко, СТВ:
Мы поговорим об очень интересной и популярной бьюти-процедуре для лица – это аппаратный массаж. Расскажите, какие виды сейчас существуют?
Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:
Чтобы говорить о видах массажа, надо понимать, что такое в принципе массаж. Ручной массаж – это различные техники массирования кожи. Допустим, лицо – значит, лица. Если говорить про аппаратный массаж, соответственно, руки человека заменяются различными насадками, которые способны выполнять эти движения, которые выполняет массажист во время процедуры.
Сейчас появился новый вид косметического массажа лица – это вакуумный массаж. Это значит, что в аппарате есть насадочка, которая засасывает кожу, создает вакуум. И массажными движениями по массажным линиям проходятся этим аппаратом. Процедура очень-очень приятная. Обеспечивает нам лимфодренаж, улучшает тонус кожи, улучшает процессы микроциркуляции, убирает отеки, улучшает цвет лица.
Юлия Самусенко:
Сколько понадобится процедур, чтобы увидеть первые результаты?
Екатерина Мазынская:
Нужно понимать, что такая процедура курсовая, она должна проводиться два-три раза в неделю. И таких процедур должно быть 10, тогда мы добьемся хорошего результата. Кроме того, что этот вакуум обеспечивает нам массаж за счет вакуумной насадки, могут быть режимы с использованием различных физических свойств. Это может быть РФ-излучение, это могут быть любые другие виды излучения. Например, ультразвуковое излучение, которое помогает нашей коже выглядеть лучше, красивее.
Юлия Самусенко:
Какие проблемы поможет решить аппаратный массаж?
Екатерина Мазынская:
Эта процедура уходовая, будет лицо выглядеть более ухоженным. К сожалению, глубокие морщины, статические морщины, мимические морщины станут меньше временно. Но расстаться с ними навсегда в результате этой процедуры невозможно. Нужно использовать более действенные методики. Улучшить цвет лица, увеличить тонус, убрать отечность, поработать с качеством кожи с помощью этих процедур, конечно, можно.
Юлия Самусенко:
Кому показана эта процедура?
Екатерина Мазынская:
Чаще всего такую процедуру мы рекомендуем людям, склонным к отекам, потому что лимфодренаж обеспечивается за счет вакуумной насадочки. И у нас улучшается микроциркуляция. Застойные явления уходят, человек свежеет. У него становится более подтянутое личико, более четкий контур. Девочкам и мальчикам, которые склонны к отекам, эта процедура очень показана.
Юлия Самусенко:
Какие существуют противопоказания к проведению процедуры аппаратного массажа?
Екатерина Мазынская:
Если лицо склонно к куперозу и выражена сосудистая сеть, то лучше воздержаться. Сначала решить вопросы с сосудами, а затем уже приступать к данным процедурам. Также если есть какие-то гнойничковые, воспалительные процессы на коже, то сначала мы лечим основную проблему, а потом уже занимаемся бьютификацией, скажем так.
Юлия Самусенко:
А с какого возраста уже можно выполнять эту процедуру? Есть какие-то возрастные ограничения?
Екатерина Мазынская:
Эта процедура не инвазивная, поэтому по запросу. Если человек хочет поухаживать за собой, он может обратиться к специалисту и проводить такую процедуру. Главное, чтобы были показания и не было противопоказаний.
Юлия Самусенко:
В каких пределах варьируется стоимость на такие процедуры?
Екатерина Мазынская:
Стоимость очень разная. Она зависит и от региона, где проводится процедура, и от уровня салона красоты или медицинского центра. В среднем это от 50 до 150 рублей.
Юлия Самусенко:
Может, у вас есть какие-то рекомендации, как выбрать специалиста либо как выбирать какой-то медицинский центр, где проходить эту процедуру, на что обращать внимание? Может, читать какую-то информацию про сами аппараты, про самого косметолога узнавать информацию?
Екатерина Мазынская:
В первую очередь, процедура должна проводиться не в квартире, не в подвале, не в подворотне. Это должно быть организованное учреждение, учреждение здравоохранения, потому что это аппаратная методика, а они разрешены только в медицинских учреждениях. Проводить его может как доктор, так и медсестра по рекомендации доктора. Надо почитать отзывы, надо посмотреть, какой аппарат. Чтобы он был современный, эффективный. Потом прийти на консультацию к специалисту, поговорить, понять, что он понимает, что он делает, что он понимает вас. Уточнить про показания, противопоказания и тогда уже приходить на процедуру.
Юлия Самусенко:
Массаж каким аппаратом будет наиболее эффективный?
Екатерина Мазынская:
Однозначно на этот вопрос невозможно ответить, потому что мы все разные. И у нас проблемы очень разные. Кто-то страдает от отеков и ему нужен лимфодренажный массаж. А кто-то страдает от сухости, ему бы надо увлажниться. И этот массаж должен быть какой-то частью уходового комплекса, где основная цель – увлажнение. Кто-то страдает сосудистыми изменениями, ему массаж вообще не показан, здесь нужно заниматься сосудами. Однозначно сказать невозможно, нужно индивидуально подбирать процедуру, аппарат, медицинский центр и специалиста.
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