«Признаки увядания кожи». Что делать, если появились первые морщинки?

Юлия Самусенко, СТВ:

Доброе утро, Екатерина. Мы с вами традиционно встречаемся по субботам. Сегодня будем обсуждать биоревитализацию. Расскажите, что это такое, где применяется, как используется? Хотим знать все. Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Конечно же, все расскажу. Биоревитализация – это такая косметологическая процедура, которая предполагает введение биоревиталиционного раствора в кожу. Делается большое количество мелких вколов и вводится биоревитализационный раствор. В зависимости от того, какую проблему мы хотим решить с помощью биоревитализации, подбираем препарат человеку. Обычно эта процедура курсовая и проводится раз в три-четыре недели курсом (в зависимости от состояния кожи) от трех до шести процедур. «Появились первые морщинки – уже можно обращаться». С какого возраста показана биоревитализация? Юлия Самусенко:

Есть какие-то возрастные ограничения? В принципе, с какого возраста уже показана биоревитализация?

Екатерина Мазынская:

С возраста 25 лет у нас снижается уровень вырабатываемой гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина и люди могут замечать первые признаки увядания кожи. Тут все индивидуально. Когда человек замечает, что у него есть какая-то сухость, цвет лица уже не тот, не так сияет кожа лица или декольте, появились мелкие морщинки, уже можно обращаться к косметологу за этой процедурой. Юлия Самусенко:

После биоревитализации какой эффект мы можем наблюдать? Екатерина Мазынская:

Сразу мы наблюдаем папулы, то есть человек уходит после процедуры как лягушечка – весь в бугорочках. Это временное явление, папулы сохраняются до двух-трех суток. И возможно, на коже видны точки вкола и мелкие синячки. Это даже не является каким-то осложнением, это такой побочный эффект. Папулы сохраняются два-три дня. На третьи-четвертые сутки может быть такой диффузный отек. Это нормально. Это говорит о том, что гиалуроновая кислота уже подверглась воздействию гиалуронидаза – фермента, который перерабатывает гиалуроновую кислоту. Отек этот недлительный, тоже может продержаться сутки или двое. Дальше отек сходит, и мы наблюдаем постепенное улучшение качества кожи. После первой процедуры уже виден явный эффект Юлия Самусенко:

Сколько процедур нужно, чтобы заметить такой выраженный эффект?

Екатерина Мазынская:

Подбираются индивидуально в зависимости от того, насколько обезвожена кожа. Зависит от возраста, от той проблемы, которую хотим решить. Обычно после первой процедуры мы видим уже такой явный хороший эффект. Но чтобы этот результат нас радовал как можно дольше, чтобы он усиливался, нам необходимо пройти полный курс, который прописывает косметолог. Юлия Самусенко:

Допустим, мы сделали несколько процедур биоревитализации. Сколько будет сохраняться эффект? Екатерина Мазынская:

Эффект сохраняется четыре-шесть месяцев после окончания курса. Дальше курс надо повторять, но количество процедур может меняться. Юлия Самусенко:

То есть чем моложе пациент, тем меньше понадобится ему процедур биоревитализации? Екатерина Мазынская:

Да, действительно. Если мы, только заметив проблему, обращаемся к врачу-косметологу и решаем ее быстро, то количество процедур, в том числе биоревитализации, сокращается. «Источник не сам организм». Что лежит в основе биоревитализации? Юлия Самусенко:

Для биоревитализации применяется в том числе гиалуроновая кислота. Почему именно она?

Екатерина Мазынская:

Гиалуроновая кислота вырабатывается в коже. И она для нас не инородна. Конечно, источник не сам организм. Это все-таки вводимое инородное вещество, но по структуре оно такое же, как та гиалуроновая кислота, которая вырабатывается у нас в организме. Просто с возрастом наши фибробласты становятся ленивыми, не хотят вырабатывать гиалуроновую кислоту в том количестве, сколько нам необходимо, чтобы сиять, блистать и быть прекрасными. Поэтому мы немножечко помогаем коже и вводим гиалуроновую кислоту. Уколы в кожу. Насколько это чувствительно для человека? Юлия Самусенко:

Насколько эта процедура болезненна? Что мы ощущаем, когда эти укольчики пронзают нашу кожу. Екатерина Мазынская:

Процедура проводится под местной анестезией аппликационной, обычно используется крем, в составе которого есть лидокаин или другие обезболивающие компоненты. Наносится на обработанную кожу, выдерживается время экспозиции, и начинается сама процедура. К сожалению, эта анестезия не отключает полностью болевую чувствительность. И пациент все равно чувствует и прокол, и, если препарат не имеет такой же pH, как кожа, жжение небольшое. Но это все терпимо. В моей практике не было такого, чтобы пациент встал и сказал: все, хватит, я больше не могу терпеть. Что не рекомендуется делать в первое время после процедуры? Юлия Самусенко:

Какой должен быть уход за кожей после биоревитализации? Может быть, есть какие-то противопоказания после процедуры: нельзя наносить макияж, еще что-то делать?