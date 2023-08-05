Форель с картофелем и лисичками. Оценили меню минских ресторанов на II Играх стран СНГ
Вера Позняк, корреспондент:
II Игры стран СНГ – это прекрасная возможность не только поболеть за своих земляков или любимых спортсменов, но и отлично провести время всей семьей, посмотреть город и посетить фан-зону. Чем же будут угощать гостей спортивного мероприятия?
Главное событие августа в Минске развернется на 10-ти спортивных объектах, где будут проводиться соревнования по восьми видам спорта. В зонах гостеприимства будет организована насыщенная культурная программа.
Олеся Мостова, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
В Минске задействовано 20 спортивных объектов, на них будут организованы точки с питанием. Основная зона гостеприимства располагается у Дворца спорта. С 17:00 до 18:00 зрителей и гостей, туристов ждет фоновая музыка, после 18:00 будет организована концертная программа. Также на данной зоне идет подготовка наших торговых точек. Еще одна значимая точка, которая будет продолжать работу по отдельной концепции, это Верхний город. Наш летний музыкально-туристический сезон, который проходит по выходным.
Культурно-спортивные мероприятия придутся по вкусу всем. Гости столицы смогут оценить современную белорусскую кухню.
Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси:
Мы ввели в меню большое количество традиционных блюд, причем не только старых и традиционных, но и наше видение, более современное, новое, более фьюженговое, чтобы удивить наших гостей и сделать все возможное, чтобы они к нам возвращались. Мы будем делать не только традиционные драники, за которыми едут в республику, или холодник, но и будем удивлять их блюдами из лисичек, мяса, привезенного из Беловежской пущи. Некоторые рестораны делают целые гала-ужины. Это будут ужины традиционной белорусской кухни из 8-9 блюд. И наши гости смогут в полной мере ощутить таланты наших поваров. Это будет некий интерактив, которым можно будет занять гостей на несколько часов и в полной мере развернуть гостеприимство и историю нашего государства.
Наша съемочная группа отправилась в один из столичных ресторанов, чтобы оценить ассортимент предлагаемых блюд.
Вера Позняк:
Расскажите, чем будете удивлять гостей?
Сергей Коваленок, шеф-повар:
Современной белорусской кухней. Мы приготовим форель с картофелем и лисичками. Все ингредиенты, которые вы видите на нашем столе, сделаны в Беларуси.
– Что нам понадобится для приготовления блюда?
– Нам понадобятся форель, лук, лисички, картофель, микрозелень и цитрусовые.
– С чего начнем?
– Для начала мы приготовим жульен из лисичек. Вас я попрошу подготовить картофель. Я тем временем займусь жульеном. Мелко нарезаю лук и обжариваю его с лисичками.
На обжарку лука у нас ушло пять минут, столько же времени уйдет на обжарку лисичек.
– После этого добавляем сливки. Они выпарились, и жульен готов. Мы приступаем к основному ингредиенту – форели.
– Что делаем дальше?
Разрезаем нашу рыбу на три части и маринуем в соке апельсина, лайма и лимона. Отправляем рыбу в духовку на 6 минут на 180 градусов. Начиняем картофель жульеном, и сверху будет выкладываться рыба.
Выкладываем рыбу на картофель и украшаем луком, лисичками и микрозеленью. Наше блюдо готово, приятного аппетита!