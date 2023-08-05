Форель с картофелем и лисичками. Оценили меню минских ресторанов на II Играх стран СНГ

Вера Позняк, корреспондент: II Игры стран СНГ – это прекрасная возможность не только поболеть за своих земляков или любимых спортсменов, но и отлично провести время всей семьей, посмотреть город и посетить фан-зону. Чем же будут угощать гостей спортивного мероприятия?

Олеся Мостова, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома: В Минске задействовано 20 спортивных объектов, на них будут организованы точки с питанием. Основная зона гостеприимства располагается у Дворца спорта. С 17:00 до 18:00 зрителей и гостей, туристов ждет фоновая музыка, после 18:00 будет организована концертная программа. Также на данной зоне идет подготовка наших торговых точек. Еще одна значимая точка, которая будет продолжать работу по отдельной концепции, это Верхний город. Наш летний музыкально-туристический сезон, который проходит по выходным.

Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси:

Мы ввели в меню большое количество традиционных блюд, причем не только старых и традиционных, но и наше видение, более современное, новое, более фьюженговое, чтобы удивить наших гостей и сделать все возможное, чтобы они к нам возвращались. Мы будем делать не только традиционные драники, за которыми едут в республику, или холодник, но и будем удивлять их блюдами из лисичек, мяса, привезенного из Беловежской пущи. Некоторые рестораны делают целые гала-ужины. Это будут ужины традиционной белорусской кухни из 8-9 блюд. И наши гости смогут в полной мере ощутить таланты наших поваров. Это будет некий интерактив, которым можно будет занять гостей на несколько часов и в полной мере развернуть гостеприимство и историю нашего государства.

Наша съемочная группа отправилась в один из столичных ресторанов, чтобы оценить ассортимент предлагаемых блюд.

Вера Позняк:

Расскажите, чем будете удивлять гостей?