«Все максимально доброжелательны». Почти 70 иностранных журналистов получили аккредитацию на II Игры стран СНГ

Новости Беларуси. К событиям Игр приковано внимание спортивных журналистов всех стран СНГ и не только. Почти 70 представителей иностранных СМИ уже прошли аккредитацию. А первые материалы разлетаются по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный пресс-центр форума работает с утра и до позднего вечера на базе ведущего физкультурного вуза страны. Здесь созданы все условия для комфортной работы журналистов. В распоряжении представителей СМИ необходимая техника и, конечно, прямые трансляции со всех спортивных событий. Предусмотрен и круглосуточный доступ в интернет с высокоскоростным трафиком. Одновременно работать в пресс-центре могут почти 100 человек.

Дмитрий Воронюк, руководитель главного пресс-центра II Игр стран СНГ:

Все максимально доброжелательны, делятся своими впечатлениями о Беларуси, о приеме, подчеркивают, насколько хороша организационная составляющая. Всего абсолютно, начиная от трансфера и заканчивая даже погодой. И вообще красотой, которая окружает. И, конечно же, отношением профессиональным людей.

Вчера действительно получился очень серьезный рабочий день. Делегация из Узбекистана прямо отсюда вела прямые включения, причем и на радио, и на телевидение, записывала репортажи. Это все позволяет делать наш пресс-центр.