Ботокс – кому не подходят уколы красоты? Рассказал косметолог.

Откуда к нам пришел ботокс и его основные применения?

Юлия Самусенко, корреспондент:

Предлагаю сегодня поговорить о таком препарате, как ботулотоксин, о его мифах и домыслах. Давайте разбираться, что же такое ботокс.

Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Впервые стали использовать этот препарат в низких дозировках, очищенный от токсина для лечения косоглазия и блефароспазмы. Но волей судьбы так сложилось, что у одного из офтальмологов, который проводил такое лечение, супруга была дерматологом, и она как женщина внимательная и обращающая внимание на качество кожи пациентов заметила, что кроме того, что глазки становятся на место, еще и уходят мимические морщинки в зонах инъекции вот этого препарата. И стала пробовать своим знакомым вводить этот препарат уже с эстетической целью – омоложения, для сглаживания мимических морщин. И уже в 1991 году официально появился препарат ботокс, ботулотоксин, который зарегистрирован как препарат для эстетических коррекций.

Юлия Самусенко:

Мы сейчас может сказать, что он абсолютно безопасный?

Екатерина Мазынская:

Этот препарат абсолютно безопасен, он очищен. Кроме того, он уже в небольшой дозировке во флаконе, который поступает в кабинет к врачу-косметологу, и препарат разводится. Дозировка для конкретного пациента также высчитывается и становится еще меньше. То есть мы работаем микродозами, точечно. Расслабляем исключительно те мышцы, которые находятся в гипертонусе и провоцируют, если говорить о косметологии, мимические морщинки.

Юлия Самусенко:

Давайте немного поподробнее поговорим о том, что можно скорректировать ботоксом, и не превратит ли это лицо в бесчувственную маску без мимику?

Екатерина Мазынская:

Корректировать можно мимические морщинки. С возрастом выработка собственной гиалурованной кислоты в коже уменьшается, и вот эти вот помятости, они сохраняются. Мы уже не удивляемся, а морщинки на коже остаются. И когда мы блокируем с помощью ботулотоксина эту мышцу и в состоянии покоя она находится в гипертонусе, эти морщинки разглаживаются, поэтому работать можно, если говорить про эстетику, по всему лицу. Есть даже такая процедура «ботулотоксин фулфейс», когда мы прорабатываем все мимические мышцы, которые находятся в гипертонусе. По поводу того, чтобы не было маски: сейчас от таких техник мы уходим – мы приходим к техникам, где все-таки корректируем исключительно гипертонус, но оставляя мимику и подвижность, чтобы у человека выражение лица не менялось.

Какие противопоказания существуют к применению ботулотоксина?