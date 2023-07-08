Ботокс – кому не подходят уколы красоты? Рассказал косметолог.

Юлия Самусенко, корреспондент:
Предлагаю сегодня поговорить о таком препарате, как ботулотоксин, о его мифах и домыслах. Давайте разбираться, что же такое ботокс.
Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:
Впервые стали использовать этот препарат в низких дозировках, очищенный от токсина для лечения косоглазия и блефароспазмы. Но волей судьбы так сложилось, что у одного из офтальмологов, который проводил такое лечение, супруга была дерматологом, и она как женщина внимательная и обращающая внимание на качество кожи пациентов заметила, что кроме того, что глазки становятся на место, еще и уходят мимические морщинки в зонах инъекции вот этого препарата. И стала пробовать своим знакомым вводить этот препарат уже с эстетической целью – омоложения, для сглаживания мимических морщин. И уже в 1991 году официально появился препарат ботокс, ботулотоксин, который зарегистрирован как препарат для эстетических коррекций.
Юлия Самусенко:
Мы сейчас может сказать, что он абсолютно безопасный?
Екатерина Мазынская:
Этот препарат абсолютно безопасен, он очищен. Кроме того, он уже в небольшой дозировке во флаконе, который поступает в кабинет к врачу-косметологу, и препарат разводится. Дозировка для конкретного пациента также высчитывается и становится еще меньше. То есть мы работаем микродозами, точечно. Расслабляем исключительно те мышцы, которые находятся в гипертонусе и провоцируют, если говорить о косметологии, мимические морщинки.
Юлия Самусенко:
Давайте немного поподробнее поговорим о том, что можно скорректировать ботоксом, и не превратит ли это лицо в бесчувственную маску без мимику?
Екатерина Мазынская:
Корректировать можно мимические морщинки. С возрастом выработка собственной гиалурованной кислоты в коже уменьшается, и вот эти вот помятости, они сохраняются. Мы уже не удивляемся, а морщинки на коже остаются. И когда мы блокируем с помощью ботулотоксина эту мышцу и в состоянии покоя она находится в гипертонусе, эти морщинки разглаживаются, поэтому работать можно, если говорить про эстетику, по всему лицу. Есть даже такая процедура «ботулотоксин фулфейс», когда мы прорабатываем все мимические мышцы, которые находятся в гипертонусе. По поводу того, чтобы не было маски: сейчас от таких техник мы уходим – мы приходим к техникам, где все-таки корректируем исключительно гипертонус, но оставляя мимику и подвижность, чтобы у человека выражение лица не менялось.
Юлия Самусенко:
Есть ли какие-то противопоказания к проведению этой процедуры?
Екатерина Мазынская:
Противопоказаниями являются, во-первых: обострение каких-нибудь хронических заболеваний, иммунодефицитное состояние, воспалительные процессы в области, куда мы планируем вводить ботулотоксин, психические заболевания, эпилепсия, беременность, лактация, онкологические заболевания. Индивидуальная непереносимость редко, но встречается на ботулотоксин. Системная красная волчанка, псориаз, аллергические реакции, обострение их в момент введения. То есть на момент проведения этой процедуры человек должен быть полностью здоров, без обострения хронических заболеваний, и тогда эта процедура будет безопасной и даст нам прекрасный результат.
Юлия Самусенко:
А как долго сохраняется эффект от применения ботулотоксика?
Екатерина Мазынская:
Ботулотоксин – такой препарат, можно сказать, с секретиком: когда мы проводим процедуру, мы делаем больно человеку, он оплачивает эту процедуру, приходит домой и не видит никакого эффекта. Эффект нарастает постепенно в течение 10-14 дней. У кого-то проявляется на третьи сутки, у кого-то – на пятые, а у кого-то как раз на 14 сутки проявляется эффект максимально. И вот этот эффект, которого мы добились, сохраняется 4-6 месяцев. Так написано в инструкции. Если у человека есть заболевания щитовидной железы, например, гиперфункция щитовидной железы или это спортсмен, или это человек, у которого очень активная мимика, связанная с работой, эффект ботулотоксина может сохраняться несколько меньше. Или же наоборот, если замедленный метаболизм, возможно, какие-то иммунные моменты есть, то эффект будет сохраняться несколько дольше. У меня есть пациенты, которые проводят инъекции ботулотоксина только раз в год, потому что им нет необходимости проводить эти процедуры чаще.
Юлия Самусенко:
Вообще, как часто можно проводить уколы красоты? То есть можно ботокс колоть раз в три месяца?
Екатерина Мазынская
Мы должны повторять процедуру ботулотоксина тогда, когда у нас полностью восстановилась мимическая активность и вернулись мимические морщинки. Да, они будут не такие выраженные, как до первой процедуры ботулотоксина, но мышцы должны быть полностью активны, тогда мы безопасно проводим повторную процедуру. И опять же срок наступления этой мимической активности у каждого человека может быть индивидуальный. Когда ко мне пациенты приходят на консультацию для проведения повторной процедуры ботулинотерапии, я прошу их, пожалуйста, поднимите бровки, сведите бровки, улыбнитесь – оцениваю, насколько активность мышц восстановилась. Если мышцы не восстановились полностью, еще не полностью активны, я отказываю в этой процедуре. Говорю: «Так, дружок, давай еще погуляй немножко, придешь через месяц, посмотрим, чтобы мышцы работали полностью, тогда эта процедура будет безопасной, все будет красивое, и эффект будет всех радовать».