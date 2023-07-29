Уход за кожей после 40. Как получить максимум от домашнего ухода?

Юлия Самусенко, СТВ:
Предлагаю сегодня поговорить о такой важной теме, как уход за возрастной кожей, в частности после 40 лет. Каким он должен быть?
Юлия Самусенко, СТВ:
Предлагаю сегодня поговорить о такой важной теме, как уход за возрастной кожей, в частности после 40 лет. Каким он должен быть?
Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:
Уход за возрастной кожей должен подбираться индивидуально, надо учитывать типы старения кожи. И в зависимости от того, какую проблему видит пациент в первую очередь, назначать лечение и уход.
Юлия Самусенко:
Этапы домашнего ухода. Какие они должны быть?
Екатерина Мазынская:
Домашний уход должен начинаться с очищения кожи. Если женщина пользуется декоративной косметикой, значит она сначала снимается специальными средствами для удаления макияжа. Затем необходимо смыть остатки средства для снятия макияжа и остатки косметики уже средством для очищения. Далее этап тонизации. После тонизации мы можем наносить сыворотку, можем ее не наносить, а сразу использовать крем. После сыворотки используем крем, подобранный по типу кожи. Кремы различаются на дневные, ночные. Бывают такие, какие мы назначаем курсами. Допустим, крем с ретинолом. Его не рекомендуют постоянно применять, но курс в течение месяца мы используем для улучшения качества кожи.
Юлия Самусенко:
Летний уход отличается от зимнего, осеннего или весеннего?
Екатерина Мазынская:
Летом мы используем кремы с более легкой текстурой. Это могут быть только сыворотки, не такие плотные кремы, чтобы коже нашей не было тяжело, чтобы она лучше дышала. Второй момент – если у человека есть склонность к пигментации, то осветляющие кремы в летний период мы не используем. Потому что мы лечим пигментацию только тогда, когда нет солнышка. Это такой закон косметологии. Мы максимально увлажняем кожу. И очень-очень важный момент – в течение дня мы используем крем с SPF-защитой.
Юлия Самусенко:
На что нужно обращать внимание при выборе дневного и ночного кремов для возрастной кожи? Может быть, есть какой-нибудь особенный состав? Вы говорили про ретинол в том числе.
Екатерина Мазынская:
Если мы хотим получить максимум от домашнего ухода, необходимо обратиться к специалисту, который вам посоветует и порекомендует, что конкретно для вашей кожи подходит. Кроме этого, можно прийти в аптеку, там есть консультант, который может, как и специалист по уходу, рекомендовать вам тот или иной продукт, рассказать о его свойствах, рассказать о противопоказаниях, подобрать индивидуально.
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Юлия Самусенко:
Какие салонные процедуры можно подключать к домашнему уходу в летний период?
Екатерина Мазынская:
В летнее время мы обычно делаем уходовые процедуры. Можно пройти курс массажа. Если человек регулярно делает чистки лица и это ему необходимо, значит курс не прерывается. То есть как делали зимой и осенью, точно так же делаем процедуры и в летнее время, не забывая, что кожу необходимо очищать. Можно использовать поверхностные пилинги. Можно использовать процедуры, сопровождающиеся незначительной дермабразией, чтобы у нас не возникло пигментации. Следует избегать травматичных процедур, так как в летнее время мы все склонны к пигментации и такие процедуры нежелательны, особенно если у человека с ней проблемы.
Юлия Самусенко:
Какие-то инъекционные процедуры мы можем проводить в летний период?
Екатерина Мазынская:
Инъекционные процедуры проводятся и в летние, и в зимние, в осенние, и в весенние периоды, но опять же мы должны учитывать склонность пациента к пигментации. Если у него есть пигментация на любую травматизацию: только вышел на солнышко – у него появилось пигментное пятно, то лучше воздержаться до осени. Если с кожей все спокойно, то мы, конечно же, проводим и процедуры биоревитализации, чтобы напитать кожу и она не обезвоживалась под солнечными лучами. Летом все хотят быть модными и красивыми, поэтому можем и губы увеличить, и сделать какую-то контурную пластику.
Юлия Самусенко:
Я так понимаю, что от агрессивных пилингов в летний период рекомендуют косметологи отказаться.
Екатерина Мазынская:
Да, от агрессивных пилингов рекомендуем отказаться в летнее время, так как лето – это не самая лучшая пора для таких агрессивных процедур. Но мы живем в Беларуси, и у нас есть сезонная сменность погоды: солнце то светит, то его нет. Но люди живут и в других странах, где солнце есть круглый год, но они же не исключают эти процедуры из своей жизни. Они проводятся, но с оговоркой: с использованием SPF-защиты, не выходить длительное время под прямые солнечные лучи и очень-очень беречь свою кожу. Поэтому опять же все индивидуально. Если обязательно нужно и скоро самое важное свидание в жизни (нужно привести себя в порядок, и для этого необходима такая травматичная процедура) – да, можно, но под ответственность пациента.