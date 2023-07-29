Уход за кожей после 40. Как получить максимум от домашнего ухода?

Юлия Самусенко, СТВ:

Предлагаю сегодня поговорить о такой важной теме, как уход за возрастной кожей, в частности после 40 лет. Каким он должен быть?

Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Уход за возрастной кожей должен подбираться индивидуально, надо учитывать типы старения кожи. И в зависимости от того, какую проблему видит пациент в первую очередь, назначать лечение и уход. Крем с ретинолом постоянно применять не рекомендуют Юлия Самусенко:

Этапы домашнего ухода. Какие они должны быть? Екатерина Мазынская:

Домашний уход должен начинаться с очищения кожи. Если женщина пользуется декоративной косметикой, значит она сначала снимается специальными средствами для удаления макияжа. Затем необходимо смыть остатки средства для снятия макияжа и остатки косметики уже средством для очищения. Далее этап тонизации. После тонизации мы можем наносить сыворотку, можем ее не наносить, а сразу использовать крем. После сыворотки используем крем, подобранный по типу кожи. Кремы различаются на дневные, ночные. Бывают такие, какие мы назначаем курсами. Допустим, крем с ретинолом. Его не рекомендуют постоянно применять, но курс в течение месяца мы используем для улучшения качества кожи. Юлия Самусенко:

Летний уход отличается от зимнего, осеннего или весеннего?

Екатерина Мазынская:

Летом мы используем кремы с более легкой текстурой. Это могут быть только сыворотки, не такие плотные кремы, чтобы коже нашей не было тяжело, чтобы она лучше дышала. Второй момент – если у человека есть склонность к пигментации, то осветляющие кремы в летний период мы не используем. Потому что мы лечим пигментацию только тогда, когда нет солнышка. Это такой закон косметологии. Мы максимально увлажняем кожу. И очень-очень важный момент – в течение дня мы используем крем с SPF-защитой. Необходимо обратиться к специалисту. Почему без этого нельзя в уходе за кожей? Юлия Самусенко:

На что нужно обращать внимание при выборе дневного и ночного кремов для возрастной кожи? Может быть, есть какой-нибудь особенный состав? Вы говорили про ретинол в том числе. Екатерина Мазынская:

Если мы хотим получить максимум от домашнего ухода, необходимо обратиться к специалисту, который вам посоветует и порекомендует, что конкретно для вашей кожи подходит. Кроме этого, можно прийти в аптеку, там есть консультант, который может, как и специалист по уходу, рекомендовать вам тот или иной продукт, рассказать о его свойствах, рассказать о противопоказаниях, подобрать индивидуально. «Признаки увядания кожи». Что делать, если появились первые морщинки, читайте здесь.

Юлия Самусенко:

Какие салонные процедуры можно подключать к домашнему уходу в летний период? Екатерина Мазынская:

В летнее время мы обычно делаем уходовые процедуры. Можно пройти курс массажа. Если человек регулярно делает чистки лица и это ему необходимо, значит курс не прерывается. То есть как делали зимой и осенью, точно так же делаем процедуры и в летнее время, не забывая, что кожу необходимо очищать. Можно использовать поверхностные пилинги. Можно использовать процедуры, сопровождающиеся незначительной дермабразией, чтобы у нас не возникло пигментации. Следует избегать травматичных процедур, так как в летнее время мы все склонны к пигментации и такие процедуры нежелательны, особенно если у человека с ней проблемы. Юлия Самусенко:

Какие-то инъекционные процедуры мы можем проводить в летний период?

Екатерина Мазынская:

Инъекционные процедуры проводятся и в летние, и в зимние, в осенние, и в весенние периоды, но опять же мы должны учитывать склонность пациента к пигментации. Если у него есть пигментация на любую травматизацию: только вышел на солнышко – у него появилось пигментное пятно, то лучше воздержаться до осени. Если с кожей все спокойно, то мы, конечно же, проводим и процедуры биоревитализации, чтобы напитать кожу и она не обезвоживалась под солнечными лучами. Летом все хотят быть модными и красивыми, поэтому можем и губы увеличить, и сделать какую-то контурную пластику. В летнее время от агрессивных пилингов рекомендуем отказаться Юлия Самусенко:

Я так понимаю, что от агрессивных пилингов в летний период рекомендуют косметологи отказаться.