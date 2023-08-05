Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр

20 видов спорта и сотни участников. Стартовало одно из главных событий этого лета – II Игры стран СНГ. Организаторы тщательно подготовились к встрече гостей и сделали все возможное для их комфорта.

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:

В каждом регионе запланировано место проживания разное. У нас в пуле есть гостиницы различного уровня, в том числе и 4-звездочные, и даже есть очень современные, недавно построенные общежития, которые обладают всей необходимой инфраструктурой.

Наталья Лукина, управляющая гостиницей:

У нас полностью обновлен номерной фон, заменена постельная группа, полотенца. Поменяли ковровое покрытие в номерном фонде, коридорах, номерах. Заменили шторы, покрывала.

Столичная гостиница уже приняла игроков пляжного футбола, баскетбола, пулевой стрельбы и волейбола.

Сергей Андреев, заместитель генерального директора ОАО «Минотель»:

У нас уже есть большой опыт, достаточный для того, чтобы разместить такое большое количество гостей нашего города. Мы планируем принять у себя более 450 спортсменов, и практически весь номерной фонд будет задействован. Кроме комфортного размещения, мы можем обеспечить их восстановление после сложных соревнований: посетить сауну, бассейн, тренажерный зал.

Валерия Яскевич, корреспондент:

В тренажерном зале есть весь необходимый инвентарь – то, что нужно для спортсменов.

Наша съемочная группа получила заветный ключ и отправилась оценивать апартаменты. Добро пожаловать в номер!

Валерия Яскевич:

А здесь будут жить гости нашей столицы, давайте посмотрим! All inclusive. А какая мягкая постель. И душ в каждой комнате. Ну и, конечно же, шикарный вид из окна. Спорт спортом, а обед по расписанию, идем ресторан на гастрономическую экскурсию.

Валерия Яскевич:

А здесь можно попробовать изысканные блюда от шеф-повара. В меню: утиная ножка в клюквенном соусе, фрамбуаз из малины и еще много всего интересного и вкусного.

Трехразовое питание разработано с учетом всех стандартов и национальных особенностей олимпийцев. Ну и куда же без драников? Специально для гостей в меню включили традиционные белорусские блюда.

Сергей Андреев:

Еще одним хорошим бонусом нашей гостиницы является созданная фотозона, которая позволяет каждому гостю оставить себе незабываемые впечатления в виде прекрасной фотографии.

Фотосессия рядом с символом Игр – отличный способ навсегда сохранить в памяти яркие моменты, но есть и еще один обязательный ритуал путешествий – привезти памятный презент.