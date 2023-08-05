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Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр

05 августа 2023 12:56
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20 видов спорта и сотни участников. Стартовало одно из главных событий этого лета – II Игры стран СНГ. Организаторы тщательно подготовились к встрече гостей и сделали все возможное для их комфорта.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-1

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:
В каждом регионе запланировано место проживания разное. У нас в пуле есть гостиницы различного уровня, в том числе и 4-звездочные, и даже есть очень современные, недавно построенные общежития, которые обладают всей необходимой инфраструктурой.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-4

Наталья Лукина, управляющая гостиницей:
У нас полностью обновлен номерной фон, заменена постельная группа, полотенца. Поменяли ковровое покрытие в номерном фонде, коридорах, номерах. Заменили шторы, покрывала.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-7

Столичная гостиница уже приняла игроков пляжного футбола, баскетбола, пулевой стрельбы и волейбола.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-10

Сергей Андреев, заместитель генерального директора ОАО «Минотель»:
У нас уже есть большой опыт, достаточный для того, чтобы разместить такое большое количество гостей нашего города. Мы планируем принять у себя более 450 спортсменов, и практически весь номерной фонд будет задействован. Кроме комфортного размещения, мы можем обеспечить их восстановление после сложных соревнований: посетить сауну, бассейн, тренажерный зал.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-13

Валерия Яскевич, корреспондент:
В тренажерном зале есть весь необходимый инвентарь – то, что нужно для спортсменов.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-16

Наша съемочная группа получила заветный ключ и отправилась оценивать апартаменты. Добро пожаловать в номер!

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-19

Валерия Яскевич:
А здесь будут жить гости нашей столицы, давайте посмотрим! All inclusive. А какая мягкая постель. И душ в каждой комнате. Ну и, конечно же, шикарный вид из окна.

Спорт спортом, а обед по расписанию, идем ресторан на гастрономическую экскурсию.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-22

Валерия Яскевич:
А здесь можно попробовать изысканные блюда от шеф-повара. В меню: утиная ножка в клюквенном соусе, фрамбуаз из малины и еще много всего интересного и вкусного.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-25

Трехразовое питание разработано с учетом всех стандартов и национальных особенностей олимпийцев. Ну и куда же без драников? Специально для гостей в меню включили традиционные белорусские блюда.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-28

Сергей Андреев:
Еще одним хорошим бонусом нашей гостиницы является созданная фотозона, которая позволяет каждому гостю оставить себе незабываемые впечатления в виде прекрасной фотографии.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-31

Фотосессия рядом с символом Игр – отличный способ навсегда сохранить в памяти яркие моменты, но есть и еще один обязательный ритуал путешествий – привезти памятный презент.

Изысканное меню, фотозоны и обновлённые номера. Как «Минотель» подготовился к приёму участников Игр-34

Сергей Андреев:
Мы уверены, что гости нашей столицы получат незабываемые впечатления от посещения нашей гостиницы. Кроме того, каждый из них имеет возможность получить сувенир на память с символикой Игр и нашей страны.

Желаем нашим спортсменам поймать удачу за хвост и не отпускать до конца соревнований!

# Игры стран СНГ # общество # Михаил Прокопенко # Сергей Андреев # Валерия Яскевич # Фотофакт

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