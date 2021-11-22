Клишевич о беженцах: польские власти готовы пойти на всё ради политических выгод, в том числе на жертвы

Новости Беларуси. Эффективна ли работа международных организаций по решению кризисной ситуации на белорусско-польской границе? Разделяют ли поляки подход польских властей к решению проблемы? И об информационном противостоянии поговорим с гостем программы Новости «24 часа» на СТВ, депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергеем Клишевичем.

«Было бы неплохо, чтобы именно новый канцлер Германии сделал такой жест доброй воли и разрешил беженцам попасть в Европейский союз» Юлия Алексеюк, СТВ:

Уже две недели беженцы не могут добиться того, чтобы их пропустили в Германию. Как вы считаете, настроены чиновники ЕС к решению этого вопроса?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Германия – это такой неформальный лидер сегодня Европейского союза, и от этой страны очень многое зависит. И, конечно же, вот эта уходящая звезда нашей политической европейской сцены – Меркель... Конечно же, ее слово уже сегодня весит значительно меньше, чем весило когда-то раньше. Вместе с тем все ждут прихода нового руководителя Германии, неформального, еще раз повторюсь, лидера Европейского союза, от него многое будет зависеть. И, конечно же, было бы неплохо, политически если так проектировать ситуацию, чтобы именно новый канцлер Германии сделал такой жест доброй воли и разрешил беженцам попасть в Европейский союз, непосредственно в Германию. И таким образом дал старт новому этапу своей политической карьеры.

«Развязка этого кризиса польскому государству и прибалтийским странам невыгодна» Юлия Алексеюк:

Кто заинтересован, чтобы решить эту ситуацию кризисную, а кто наоборот? Сергей Клишевич:

Мы, наверное, первое государство, которое заинтересовано в том, чтобы эти люди наконец обрели спокойствие, обрели теплый свой дом и могли проектировать дальше свою жизнь, свободную, красивую, нормальную жизнь в Европе, как, в принципе, они этого хотели и как призывали их к этому европейские политики. Конечно же, у Польши сегодня достаточно много, так скажем, всевозможных вариантов, куда она может двигать этот кризис. И, безусловно, развязка этого кризиса польскому государству и прибалтийским странам невыгодна. Потому что это сегодня сателлиты Соединенных Штатов Америки. Им нужно набить себе цену, показав всему миру, показать, в том числе своим спонсорам, как они героически сегодня сражаются, прикрывая восточные границы Европы, не пуская туда беженцев.

«Недопустимо на человеческом горе зарабатывать свои политические очки и показывать мировой общественности, что они, якобы, обеспокоены» Юлия Алексеюк:

Сегодня приехал глава Европейского бюро ВОЗ, до этого посещали границу и представители ООН. Как вы думаете, есть ли польза, эффект от таких посещений? Сергей Клишевич:

Ни ООН, ни какая другая организация не спасла сегодня ни тот же Ирак, ни Ливию, ни Донбасс от гибели тысяч мирных жителей. Так же сегодня и здесь. Они играют исключительно лишь свою техническую функцию: где-то, может быть, что-то зафиксировать, заявить. Потому что, по сути дела, та же Организация Объединенных Наций сегодня находится на службе у Соединенных Штатов, находясь, в принципе, на ее территории, и не раз становилась не просто той организацией, которая должна была разрешать какие-то кризисы, в том числе и ситуации, связанные с боевыми действиями, а наоборот, становилась площадкой легализацией таких действий. Правильно сегодня сказал Президент: что делать им там? Рисоваться. И опять же, как они будут использовать это в своих целях, мы не знаем. Совершенно недопустимо на человеческом горе опять зарабатывать свои политические очки и показывать мировой общественности, что они якобы обеспокоены и якобы занимаются. И даже сегодня мы видели с вами: международная организация здравоохранения привезла 600 масок, какие-то там антисептики. Это просто смешно. Поэтому, конечно же, надеяться на эти организации нам не стоит. И мы все должны понимать сегодня (и Беларусь не первая столкнулась с этим вопросом), что они сегодня на службе у Соединенных Штатов.

«Польше просто никто не позволит сегодня этого сделать, перекрыть эту важную логистическую цепочку» Юлия Алексеюк:

Поляки с помпой анонсировали, что перекроют в воскресенье железнодорожное сообщение со своей стороны в Брузгах. Почему не пошли они на это? Сергей Клишевич:

Беларусь – это достаточно серьезная транспортная артерия между Востоком и Западом. Это не только интересы нашей экономики, российской экономики, это еще интересы и Китая. Ведь Шелковый путь... Основная транспортная артерия Шелкового пути из Китая в Европу – это Беларусь. Это многомиллиардные контракты, которые сегодня касаются не только Польши, но и многих европейских государств. И Польше просто никто не позволит сегодня этого сделать – перекрыть эту важную логистическую цепочку. Юлия Алексеюк:

Какое отношение в самой Польше к этой ситуации? Как сами поляки относятся к тому, что беженцев бьют, травят, поливают из водометов? Сергей Клишевич:

В руководстве Польше сегодня находится крайне правых взглядов правительство. И они никогда не стеснялись поставить свои личные интересы, своей партии, своей политической силы, а где-то, бывало, даже заговаривались – всей своей страны, чем интересы или жизнь и здоровье конкретного человека. То есть они готовы пойти сегодня на все ради вот этих своих политических выгод, в том числе на жертвы среди людей.