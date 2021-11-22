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Их пытались спровоцировать. Как обошлись белорусские пограничники с беженцами на границе?

22 ноября 2021 17:40
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Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.  

Алена Сырова, СТВ:  
Вероника, что делали белорусские пограничники в тот день, когда вы оказались под атакой?  

Их пытались спровоцировать. Как обошлись белорусские пограничники с беженцами на границе?-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент СТВ:  
Помогали людям. Люди строили из подручных средств какие-то щиты, пытались закрыться пленками, палатками, помогали друг другу. В том числе наши военные. Нападать или приближаться к нейтральной зоне, которая между двух границ – нет.  

Алена Сырова:  
Наши военные прекрасно понимают, что их провоцируют, нам никак нельзя реагировать.  

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Пошли в ход водометы, распыляют перцовый газ. Польские силовики распугивают беженцев, под атаку попала и съемочная группа СТВ  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Вероника Кудринецкая # Алена Сырова # Фотофакт

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