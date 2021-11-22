Их пытались спровоцировать. Как обошлись белорусские пограничники с беженцами на границе?

Новости Беларуси. Польша, отодвинув в сторону все правила международных конвенций, использовала водометы, светошумовые гранаты и химические средства против беженцев. Какие последствия могут ждать страну? В студии ток-шоу «По существу» своим мнением о ситуации с беженцами делятся политологи, военные эксперты, следователи и журналисты.

Алена Сырова, СТВ:

Вероника, что делали белорусские пограничники в тот день, когда вы оказались под атакой?