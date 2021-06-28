Алексей Богданов: никакие санкции вообще не могут повлиять на сельское хозяйство

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как это модно сейчас говорить, они стреляют себе в ногу.

Мантас Дубаускас, представитель госпредприятия «Железные дороги Литвы»:

Доходы компании от перевозки по железной дороге белорусских грузов составляют около 100 миллионов евро, это примерно 30 % всех наших доходов. Две трети этой суммы приходится на перевозку минеральных удобрений. Идет транзит нефтепродуктов. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

И это же только начало. Что такое нефтепродукты? У нас два НПЗ, а это и дороги, и все остальное. Но в Прибалтике нет этого в принципе, они говорят, что не будут покупать электроэнергию. Пожалуйста, через год сами придете, будете покупать, ничего с вами не сделается. Кирилл Казаков:

Сельское хозяйство – это, наверное, самая экспортоориентированная часть экономики. Мы последние несколько лет говорили, что пытаемся выйти на рынки Китая, Азии, Африки. И в Европу нас не берут, там французские молочные бунты, когда молоко выливают под парламент в Париже. Мы сильно пострадаем в сельском хозяйстве из-за санкций?

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Никакие санкции вообще в принципе не могут повлиять на сельское хозяйство. Объясню почему. Белорусское сельхозпроизводство заточено именно на свои силы. У нас своя земля, мы ее не арендуем нигде, как некоторые персидские страны арендуют землю в другой стране, потому что свои – просто пустыня, негде выращивать. У нас все свое. И мы за эти годы независимости научились на ней работать. Да, непростая земля, с ней надо работать, надо вносить удобрения, опять же, свои, химию сельскохозяйственную свою, мы все производим сами. Мы своей техникой обрабатываем нашу любимую землю. На 86 % мы обеспечены своей техникой от технологического необходимого процесса, это все наше: тракторы, комбайны, прицепная, навесная техника. Семена свои. Кирилл Казаков:

Замкнутый процесс. Алексей Богданов:

Замкнутый цикл. Животноводство свое, племенная продукция полностью вся своя. Переработка вся модернизирована. И даже если бы они захотели нам что-то обрубить по поставкам оборудования... Оно действительно неплохое – европейское оборудование, я отличаю европейских политиков от европейских людей. У нас недавно была делегация бизнесменов Венгрии. Они тоже добирались из Литвы автотранспортом и сетовали на то, что мы не можем приехать, нам надо работать, мы хотим работать с Беларусью, нам эта политика никакой абсолютно пользы не приносит. Поэтому аграрная отрасль, продовольственная безопасность нашей страны, нашего государства обеспечена железобетонно, просто других слов нет.

Алена Сырова, СТВ:

Но мы же продаем свою продукцию в другие страны. Алексей Богданов:

Экспорт в Европейский союз – у нас такая маленькая доля, всего лишь 6 % в общем экспорте, и его настолько легко переориентировать в случае необходимости. Пока необходимости нет, у нас покупают товары, они нужны, потому что они качественные, конкурентоспособные и необходимые, но их переориентировать никаких проблем не составляет. Всего лишь 340 миллионов долларов США. И мы на азиатском направлении прирастаем гораздо большими темпами. Алена Сырова:

Какие у вас есть новые позиции товарные, которые вы в тот же Китай поставлять планируете?