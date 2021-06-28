Алексей Богданов: никакие санкции вообще не могут повлиять на сельское хозяйство
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как это модно сейчас говорить, они стреляют себе в ногу.
Мантас Дубаускас, представитель госпредприятия «Железные дороги Литвы»:
Доходы компании от перевозки по железной дороге белорусских грузов составляют около 100 миллионов евро, это примерно 30 % всех наших доходов. Две трети этой суммы приходится на перевозку минеральных удобрений. Идет транзит нефтепродуктов.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
И это же только начало. Что такое нефтепродукты? У нас два НПЗ, а это и дороги, и все остальное. Но в Прибалтике нет этого в принципе, они говорят, что не будут покупать электроэнергию. Пожалуйста, через год сами придете, будете покупать, ничего с вами не сделается.
Кирилл Казаков:
Сельское хозяйство – это, наверное, самая экспортоориентированная часть экономики. Мы последние несколько лет говорили, что пытаемся выйти на рынки Китая, Азии, Африки. И в Европу нас не берут, там французские молочные бунты, когда молоко выливают под парламент в Париже. Мы сильно пострадаем в сельском хозяйстве из-за санкций?
Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Никакие санкции вообще в принципе не могут повлиять на сельское хозяйство. Объясню почему. Белорусское сельхозпроизводство заточено именно на свои силы. У нас своя земля, мы ее не арендуем нигде, как некоторые персидские страны арендуют землю в другой стране, потому что свои – просто пустыня, негде выращивать. У нас все свое. И мы за эти годы независимости научились на ней работать. Да, непростая земля, с ней надо работать, надо вносить удобрения, опять же, свои, химию сельскохозяйственную свою, мы все производим сами. Мы своей техникой обрабатываем нашу любимую землю. На 86 % мы обеспечены своей техникой от технологического необходимого процесса, это все наше: тракторы, комбайны, прицепная, навесная техника. Семена свои.
Кирилл Казаков:
Замкнутый процесс.
Алексей Богданов:
Замкнутый цикл. Животноводство свое, племенная продукция полностью вся своя. Переработка вся модернизирована. И даже если бы они захотели нам что-то обрубить по поставкам оборудования... Оно действительно неплохое – европейское оборудование, я отличаю европейских политиков от европейских людей. У нас недавно была делегация бизнесменов Венгрии. Они тоже добирались из Литвы автотранспортом и сетовали на то, что мы не можем приехать, нам надо работать, мы хотим работать с Беларусью, нам эта политика никакой абсолютно пользы не приносит. Поэтому аграрная отрасль, продовольственная безопасность нашей страны, нашего государства обеспечена железобетонно, просто других слов нет.
Алена Сырова, СТВ:
Но мы же продаем свою продукцию в другие страны.
Алексей Богданов:
Экспорт в Европейский союз – у нас такая маленькая доля, всего лишь 6 % в общем экспорте, и его настолько легко переориентировать в случае необходимости. Пока необходимости нет, у нас покупают товары, они нужны, потому что они качественные, конкурентоспособные и необходимые, но их переориентировать никаких проблем не составляет. Всего лишь 340 миллионов долларов США. И мы на азиатском направлении прирастаем гораздо большими темпами.
Алена Сырова:
Какие у вас есть новые позиции товарные, которые вы в тот же Китай поставлять планируете?
Кирилл Казаков:
Я по маслу всегда удивлялся. Вроде как финское, новозеландское масло. А когда статистику читаешь, смотришь – мы то ли четвертое, то ли пятое место по производству сливочного масла в мире занимаем.
Алексей Богданов:
По экспорту сливочного масла мы занимаем третью строчку мирового рейтинга, 85 тысяч тонн в год мы экспортируем этого продукта. По сырам и творогу – четвертое место в мире, мы уже считаемся, наверное, сырной державой.
Кирилл Казаков:
Нас в этой истории санкции опустят ниже?
Алексей Богданов:
Они нас только поднимут, мы закалимся и будем еще лучше производить все товары, которые необходимы в странах дальнего зарубежья. В Европу поставить было проще, меньше сроков годности. Теперь сконцентрируемся на том, чтобы покорить новые рынки дальнего зарубежья, куда необходимо поставлять продукцию, те же сыры, но более выдержанные – от трех месяцев до двух лет созревания.
Кирилл Казаков:
На нашем производстве это скажется с плюсом?
Алексей Богданов:
Только с плюсом.
Николай Щекин:
Вы помните, сколько говорил Президент и сколько было программ реализовано по импортозамещению? И по возрождению и развитию села, многовекторность – все это касалось экономики. 26 лет мы над этим работали и сейчас выходим с меньшими убытками.
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