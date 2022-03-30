Что нужно знать о ремонте подъездов и когда нужно обращаться к депутатам? Отвечают эксперты

Новости Беларуси. Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. В режиме онлайн решим проблемы минчан. Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке. Покажем все оттенки косметического ремонта в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса. Илона Волынец, ведущая:

Марина Анатольевна, вопрос к вам. Что нужно знать минчанам о текущем ремонте подъезда, чтобы не получилась такая не совсем приятная история, как с героями нашего репортажа?

Марина Толстик, директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Текущий ремонт подъездов – это основная жилищно-коммунальная услуга, и работы выполняются за счет средств потребителей. Самым главным условием, чтобы начать текущий ремонт подъездов, является проведение осенних осмотров. Жилищно-эксплуатационными организациями ежегодно проводятся осмотры и формируются планы, которые вывешиваются на сайтах предприятий. Перед началом проведения работ жилищно-эксплуатационные организации проводят собрания с жителями, где определяют виды работ, объемы и, конечно же, стоимость.

Илона Волынец:

А если это собрание такое было, вроде его и не было? То есть там два человека пришли на это собрание, а все остальные вообще проигнорировали. Марина Толстик:

В принципе я и начала с того, что это является основной жилищно-коммунальной услугой. В соответствии с законодательством, отсутствие заключенного договора не освобождает от оплаты дальнейшей по выполненным работам. Сегодня мы понимаем, есть претензии граждан, и мы для себя уже сгруппировали определенные направления, на что требует обратить дополнительное внимание. Конечно, это объемы работ, качество работ. Не всех, наверное, даже удовлетворяет стоимость. В среднем, к сведению могу сказать, что стоимость ремонта одного метра квадратного варьируется от 5-6 рублей. При этом как из этой ситуации выйти? Конечно, в первую очередь, это только активное участие граждан в собраниях. Есть два варианта решения проблемы. Первый –это силами предприятия жилищно-эксплуатационных предприятий, когда выполняется ремонт. И имеется право жителям самим выполнить ремонт, но по определенным договоренностям с организацией и в определенные сроки. При этом эксплуатационные организации сегодня идут на возможные уступки и предлагают выполнить работы, в том числе в рассрочку, которая достигает до шести месяцев. Кристина Сущеня, ведущая:

Чаще всего ведь жильцы оставляют какие-то пожелания, просьбы путем заявок в службу 115, поэтому у меня такой вопрос. Сколько за этот год поступило обращений, заявок в службу 115? И можем ли мы говорить о количестве заявок за все время существования?

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:

Если говорить за два с половиной месяца работы, то в контакт-центр «115» поступило 365 тысяч заявок. Ежегодно у нас цифра варьируется – около двух миллионов. А за все время существования контакт-центра мы уже подходим к цифре 10 миллионов. Илона Волынец:

Если 115 не помогает, что делают наши люди? Идут к депутатам. Да, Олег Анатольевич? Расскажите, как много таких обращений и на что жалуются минчане?

Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:

Наверное, к депутату уже приходят тогда, когда сходили, написали и не довольны ответом. Конечно, у нас не тысячи таких обращений, у нас, наверное, все-таки сотни. В основном нет такого, чтобы был один проблемный вопрос. Это все зависит от района и от какой-то конкретной ситуации. В основном это вопросы, связанные с капитальным ремонтом. Был у нас и достаточно проблемный вопрос с текущим ремонтом.

Кристина Сущеня:

И в продолжение вашего ответа у меня сходу вопрос. Марина Анатольевна, капитальный ремонт, в этом году план на столицу – 140 жилых домов. По какому принципу выбирали эти дома? Марина Толстик:

На 2022 год запланировано 1 миллион 77 тысяч метров квадратных капитально отремонтировать жилья. Сегодня, наверное, если брать, по каким принципам и подходам формируются наши планы, то нужно знать, что планы сформированы на пятилетку. Илона Волынец:

Хочешь жить комфортно, хочешь, чтобы у тебя был и текущий, и капитальный ремонт, плати вовремя. А вот что касается неплательщиков, много их у нас в Минске?

Максим Бардович:

Если говорить про 2021 год, то у нас таких наших жителей было немножко больше, чем 49 тысяч. Илона Волынец:

А бывали такие случаи, что людей выселяли? Максим Бардович:

Бывают, конечно. Это уже исключительная мера. Кристина Сущеня:

Продолжая тему об оплате, может быть, есть какой-то лайфхак для наших телезрителей, как можно платить меньше за коммуналку?