«Когда нет интернета, она всё равно записывает всю информацию». В Крупском лесхозе установили фотоловушки

Новости Беларуси. Незаменимые помощники лесной охраны. В Крупском лесхозе увеличилось количество фотоловушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 камер фото и видеофиксации помогают выявить не только загрязнение лесного фонда, но и незаконную вырубку деревьев, нелегальную заготовку березового сока, а также привлечь к ответственности браконьеров. Фотоловушка обычно замаскирована и начинает съемку после срабатывания датчика движения. Качество картинки хорошее: высокое разрешение камеры позволяет рассмотреть лицо нарушителя. Работает устройство 24 часа в сутки.

Андрей Шевчук, лесничий Крупского лесничества:

Работа фотоловушки очень проста, как и ее устройство. Она оснащена различными датчиками, например, ночная съемка. То есть там стоят инфракрасные датчики, которые незаметны для глаза человека, для глаза животных. Оснащена сотовой связью, интернетом для соединения с серверами лесхозов. Когда нет интернета, она все равно записывает всю информацию.