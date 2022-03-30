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«Когда нет интернета, она всё равно записывает всю информацию». В Крупском лесхозе установили фотоловушки

30 марта 2022 09:49
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Новости Беларуси. Незаменимые помощники лесной охраны. В Крупском лесхозе увеличилось количество фотоловушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Когда нет интернета, она всё равно записывает всю информацию». В Крупском лесхозе установили фотоловушки-1

20 камер фото и видеофиксации помогают выявить не только загрязнение лесного фонда, но и незаконную вырубку деревьев, нелегальную заготовку березового сока, а также привлечь к ответственности браконьеров. Фотоловушка обычно замаскирована и начинает съемку после срабатывания датчика движения. Качество картинки хорошее: высокое разрешение камеры позволяет рассмотреть лицо нарушителя. Работает устройство 24 часа в сутки.

«Когда нет интернета, она всё равно записывает всю информацию». В Крупском лесхозе установили фотоловушки-4

Андрей Шевчук, лесничий Крупского лесничества:
Работа фотоловушки очень проста, как и ее устройство. Она оснащена различными датчиками, например, ночная съемка. То есть там стоят инфракрасные датчики, которые незаметны для глаза человека, для глаза животных. Оснащена сотовой связью, интернетом для соединения с серверами лесхозов. Когда нет интернета, она все равно записывает всю информацию.

«Когда нет интернета, она всё равно записывает всю информацию». В Крупском лесхозе установили фотоловушки-7

Умные приборы не находятся на каком-то одном месте постоянно. Их переносят и устанавливают там, где нужнее. О том, что ведется видеонаблюдение, предупреждают плакаты, установленные на въездах в лес. Только в 2021 году фотоловушками зафиксировано около 50 правонарушений.

# Государственная лесная политика # общество # Андрей Шевчук # Фотофакт

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