Нет света в подвале. Кто должен заниматься проведением освещения?

Новости Беларуси. Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. В режиме онлайн решим проблемы минчан. Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке. Покажем все оттенки косметического ремонта в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса.

Илона Волынец, ведущая:

Валерий Владимирович, раз вы сегодня у нас держите удар за всех директоров ЖЭУ Минска, так уж получилось, у нас есть для вас еще один вопрос. Это подвал одного из жилых домов в Минске. Как видите, не очень тут все красиво. Кристина Сущеня, ведущая:

В студии как раз есть автор тех самых снимков. Это Александра, и она как раз расскажет нам из первых уст о своей проблеме.

Александра Шатило-Винчинская, жительница Минска:

Недавно мы купили квартиру, и в комплекте с квартирой у нас и шел этот замечательный подвал, который мы бы хотели использовать для хранения каких-то вещей, которые не нужны ежедневно. Это очень удобно, и мы столкнулись с такой проблемой, что проблематично добраться до своего отсека, потому что проходы заняты мусором, какими-то габаритными вещами. И основная проблема – отсутствие электричества в большей части помещения, потому что лампочка есть около входа и где-то в глубине подвала. Промежуток между не освещен, и это достаточно опасно, и страшно идти туда. Поэтому я бы хотела узнать, что с этим можно сделать и какие есть вообще варианты решения.

Валерий Найден, директор ЖЭУ-4 Советского района Минска:

Я так понимаю, дом на обслуживании эксплуатирующей организации, не от товарищества собственников? Александра Шатило-Винчинская:

Нет.

Валерий Найден:

Здесь можно пойти несколькими путями. Самый просто, известный и эффективный: вы можете позвонить на службу в 115 – единая диспетчерская служба по Минску. Освещение в подвальном помещении, однозначно эксплуатирующая организация несет за это ответственность. Оно должно работать и освещать, согласно всем нормам. Самим спускаться без освещения не рекомендую, и пока не решится этот вопрос, лучше этим не заниматься, потому что это травмоопасно и нет в этом никакого смысла. Илона Волынец:

А уборкой кто должен заниматься? Валерий Найден:

Что касается уборки подвальных помещений. Эксплуатирующие организации убирают раз в год, но, как показывает опыт и практика, сараями жильцы пользуются намного чаще, постоянно. И есть поколение более старшего возраста, у которого есть такой элемент: я не выброшу, я не выкину, это я завезу на дачу. И все это якобы временно складируется в сарае. Иногда бывает такое, что делают ремонты, иногда бывает, что старую сантехнику выносят, двери – все это планируется увезти и сделать из этого теплицу. И все это хранится в подвальном помещении, но в сарай уже не входит. Рядом поставили, рядом приставили, кто-то занес чуть дальше, если нет освещения, то могут при входе оставить.