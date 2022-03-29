Нет света в подвале. Кто должен заниматься проведением освещения?
Новости Беларуси. Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. В режиме онлайн решим проблемы минчан. Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке. Покажем все оттенки косметического ремонта в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса.
Илона Волынец, ведущая:
Валерий Владимирович, раз вы сегодня у нас держите удар за всех директоров ЖЭУ Минска, так уж получилось, у нас есть для вас еще один вопрос. Это подвал одного из жилых домов в Минске. Как видите, не очень тут все красиво.
Кристина Сущеня, ведущая:
В студии как раз есть автор тех самых снимков. Это Александра, и она как раз расскажет нам из первых уст о своей проблеме.
Александра Шатило-Винчинская, жительница Минска:
Недавно мы купили квартиру, и в комплекте с квартирой у нас и шел этот замечательный подвал, который мы бы хотели использовать для хранения каких-то вещей, которые не нужны ежедневно. Это очень удобно, и мы столкнулись с такой проблемой, что проблематично добраться до своего отсека, потому что проходы заняты мусором, какими-то габаритными вещами. И основная проблема – отсутствие электричества в большей части помещения, потому что лампочка есть около входа и где-то в глубине подвала. Промежуток между не освещен, и это достаточно опасно, и страшно идти туда. Поэтому я бы хотела узнать, что с этим можно сделать и какие есть вообще варианты решения.
Валерий Найден, директор ЖЭУ-4 Советского района Минска:
Я так понимаю, дом на обслуживании эксплуатирующей организации, не от товарищества собственников?
Александра Шатило-Винчинская:
Нет.
Валерий Найден:
Здесь можно пойти несколькими путями. Самый просто, известный и эффективный: вы можете позвонить на службу в 115 – единая диспетчерская служба по Минску. Освещение в подвальном помещении, однозначно эксплуатирующая организация несет за это ответственность. Оно должно работать и освещать, согласно всем нормам. Самим спускаться без освещения не рекомендую, и пока не решится этот вопрос, лучше этим не заниматься, потому что это травмоопасно и нет в этом никакого смысла.
Илона Волынец:
А уборкой кто должен заниматься?
Валерий Найден:
Что касается уборки подвальных помещений. Эксплуатирующие организации убирают раз в год, но, как показывает опыт и практика, сараями жильцы пользуются намного чаще, постоянно. И есть поколение более старшего возраста, у которого есть такой элемент: я не выброшу, я не выкину, это я завезу на дачу. И все это якобы временно складируется в сарае. Иногда бывает такое, что делают ремонты, иногда бывает, что старую сантехнику выносят, двери – все это планируется увезти и сделать из этого теплицу. И все это хранится в подвальном помещении, но в сарай уже не входит. Рядом поставили, рядом приставили, кто-то занес чуть дальше, если нет освещения, то могут при входе оставить.
Илона Волынец:
Это, наверное, нарушение техники безопасности. Если сюда организуют рейд, то, возможно, кто-то заплатит штраф.
Валерий Найден:
При выявлении захламления эксплуатирующая организация как минимум вывешивает объявление, еще раз напоминает о правилах пользования жилыми помещениями. Как часто практика показывает, когда начинаешь с людьми работать в данном направлении, что уже пора обратить внимание, минимальное движение есть, но как только объявляешь о том, что приедем, заберем, выгрузим все, то в первые выходные подвал наполовину практически пустой.
Кристина Сущеня:
Я так понимаю, что жильцы не против будут убирать, следить за состоянием этого подвала.
Валерий Найден:
Чаще всего они реагируют и убирают.
Кристина Сущеня:
Главное, чтобы было освещение. И дальше будет все аккуратненько, чистенько, соблюдая все правила безопасности.
Илона Волынец:
Александра, есть еще у вас какие-то вопросы?
Александра Шатило-Винчинская:
Это был очень полный ответ. Больше нечего спрашивать. Все стало понятно.
Кристина Сущеня:
Получается, что на все вопросы наших героев найдены четкие ответы.
Илона Волынец:
Валерий Владимирович, спасибо, что держали оборону.
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