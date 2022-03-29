«Звонил им, разбирались быстро». Минчане рассказали, как пользуются услугами службы 115
Новости Беларуси. Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. В режиме онлайн решим проблемы минчан. Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке. Покажем все оттенки косметического ремонта в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса.
Кристина Сущеня, ведущая:
А знакомы ли жители большого города с такой службой, как 115, и часто ли туда обращаются, узнал наш корреспондент Карина Верховцева.
– Да, пользуюсь. Вызывал. У меня электричество раньше часто отключали. Звонил им, разбирались быстро. Узнал недавно, что у них приложение появилось, зарегистрировался там.
– Когда-то вызывала, да.
– Оперативно работает?
– Да.
– Нет, никогда не пользовалась.
– Да, конечно.
– А с какой проблемой обращались?
– Во дворе беспорядки, в подъезде дома, где я живу.
– Оперативно сработали?
– Сработали.
– Да.
– С каким вопросом обращались?
– Как правило, по коммунальным услугам.
– Работает служба, все в порядке?
– Работает.
– То свет пропал, то воды не было.
– Оперативно работает?
– В течение дня.
– Однажды обнаружили, что у нас треснута труба в ванной. Мы не знали, что делать, позвонили по этому номеру, оказалось все просто. В ЖЭС сообщили, сантехник пришел, трубу заменили бесплатно. Реально работает служба.
– Нет, никогда не пользовалась.
– А знали вообще про такое?
– Да, знала.
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