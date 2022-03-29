«Звонил им, разбирались быстро». Минчане рассказали, как пользуются услугами службы 115

Новости Беларуси. Что интересного пишут в Telegram-канале ЖКХ столицы и как сэкономить на коммуналке? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. В режиме онлайн решим проблемы минчан. Поделимся лайфхаком, как сэкономить на коммуналке. Покажем все оттенки косметического ремонта в расследовании наших журналистов, а также вспомним самые заметные новости мегаполиса.

Кристина Сущеня, ведущая:

А знакомы ли жители большого города с такой службой, как 115, и часто ли туда обращаются, узнал наш корреспондент Карина Верховцева.