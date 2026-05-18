До 30 базовых – в Беларуси напоминают о штрафах за сорванную сирень

С приходом мая улицы и парки Минска наполняются ароматом сирени. Однако специалисты напоминают: ломать и срезать эти кустарники в общественных местах строго запрещено. Нарушителей ожидает административная ответственность и значительные штрафы до 30 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого, виновные обязаны возместить вред, причиненный окружающей среде. Исключение составляют кустарники на частных приусадебных участках – там хозяева вправе сами распоряжаться ветками. Порча сирени, как и других видов кустарников, наносит вред и самому растению.

Тамара Шпитальная, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Почему нельзя обламывать сирень? Первое, мы теряем декоративность, потому что цветочные почки, которые закладываются на побегах, они закладываются в июне-июле. И если мы обламываем побег, то мы теряем большой процент бутонов, которые должны образоваться.

Второе, обламывая сирень мы создаем благоприятную среду для инфекции. То есть мы повреждаем растение и вопрос, как оно будет себя чувствовать на следующий год.