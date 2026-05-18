«Эти скрипты придумали на Западе!» Политолог объяснил, кто пишет инструкции для мошенников

Андрей Лазуткин, политолог:

Чтобы открыть колл-центр, нам с вами, например, нужны некие скрипты, по которым мы будем работать. То есть мы их сами не напишем. Это сложные многоходовые разные комбинации, как говорить, что говорить, куда переадресовывать человека. Скрипты эти придуманы первоначально на Западе. То есть те центры, которые действуют в Украине сегодня, работают по методикам, по скриптам, которые первоначально делались как бы под США. То есть поскольку самый большой рынок преступлений в кибербезопасности это Штаты, то понятно, что и против них первоначально работали мошенники.

Дальше есть там такие зоны, где ведутся гражданские войны, либо идет наркотрафик, либо страны, которые имеют определенные пограничные конфликты, допустим, Камбоджа, Мьянма, Таиланд, прекрасный треугольник. То есть, там есть наркотрафик, там есть капитал, который может в это вкладываться. И именно там сегодня работают главные центры, которые окучивают как Западную Европу, так и Штаты. Больше по американцам они работают. Те центры, которые здесь работают, по Беларуси, понятно, что языковой барьер. Если мы нанимаем украинца на работу, даем ему готовый скрипт, он будет хорошо взаимодействовать. Они путают у нас названия силовых структур, каких-то адресов белорусских, но, тем не менее, они справляются. Люди абсолютно среднего ума какие-то, которые просто шпарят по бумажке, но на наших людей это действует.

Вы спрашиваете про гибридную войну. Это правильный вопрос, потому что те же самые методики или скрипты, которые они применяют, могут использоваться для дистанционной вербовки. Причем человек может не понимать, куда же его ведут-то за руку. В России проходили последние выборы, помните, когда поджигали урны, бросали зеленку. То есть, кроме того, что вы передали все свои средства, вы еще и поработали на противника, создав некий информационный повод. И завтра, например, вас будут вербовать не для замены домофона и передачи какого-то кода, а, допустим, для передачи какой-то служебной информации. Понятно, что доступ к секретам не у всех есть, но что-то с работы вы можете рассказать.

Очень важное для них – это подтверждение вашего реального номера. Вот спрашивают рост и вес – для чего? Они примерно должны понимать. Мы звоним по этому номеру, кто там на той стороне провода? Телефон может быть на другом человеке, если они подтверждают вашу личность через какие-то наводящие вопросы, потом вам все время будут звонить ДФР, кто угодно. Поздравляю. То есть они уже понимают, здесь есть человек, который отвечает на звонки.