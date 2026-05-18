Аферисты запугивали пенсионерку уголовным делом. В КГК рассказали о случаях, когда удалось спасти сбережения людей

Цифровой обман. Сколько обращений ежедневно фиксируется правоохранителями? Почему уловки могут сработать даже на самого осведомленного белоруса? И каковы реальные суммы финансовых утечек?

Александр Иванов, начальник управления собственной безопасности ДФР Комитета государственного контроля Беларуси:

Действительно, в Департаменте финансовых мониторингов есть свои компетенции приостанавливать либо давать какие-то указания банкам о том, что та или иная транзакция подозрительная. Есть у нас в антиотмывочной системе и такие положения, когда банки, увидев подозрительную операцию, должны сообщить Департаменту финансового мониторинга. Естественно, в таких ситуациях органы Комитета государственного контроля ставят четкий заслон, но не каждую транзакцию проверишь.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мне просто очень понравилось ваше словосочетание «антиотмывочная система». Это что такое?

Александр Иванов:

В каждом государстве есть своя система законодательства, система государственных органов, которая призвана бороться с отмыванием денежных средств, добытых преступным путем и которые направляются на финансирование терроризма.

Алена Сырова, СТВ:

Бывало такое у вас, что вы помогали людям в какой-то момент и не давали им ввязаться в отношения с мошенниками?

Александр Иванов:

Конечно, таких ситуаций очень много. У нас как функционирует в Комитете государственного контроля эта система? На сайте Комитета государственного контроля есть телефон доверия управления собственной безопасности, где каждый гражданин, заподозрив что-то неладное в таком звонке, может позвонить на этот телефон и спросить, есть ли такой сотрудник в нашей системе, законны ли действия этого сотрудника.

Я расскажу пару примеров, как этот телефон сыграл положительную роль. Определенное время назад, наверное, в прошлом году к нам обратились дети пенсионерки и с таким вопросом, что позвонили на телефон, можно мы придем к вам с мамой, к вам на личный прием, есть вопросы. Приходите, конечно. Приходит бабушка с двумя дочками своими, бабушка рассказывает, что к ней вошли в доверие мошенники, запугали ее, что в отношении нее возбудят уголовное дело. Если она будет кому-то рассказывать, то и в отношении еще ее детей. Бабушка очень сильно напугалась. Они ей предложили продать квартиру. Бабушка молча, не говоря своим детям, выставила квартиру в интернет. Заключила договор с риэлторским агентством. И уже даже было несколько просмотров квартиры. И в один из таких просмотров к ней в гости приехала одна из дочерей. И она говорит: а что это такое? Мать была вынуждена рассказать. Они пришли, бабушка, я с ней общался, она как под гипнозом была. Я минут 40 ее убеждал, что это мошенники, что нет у нас таких сотрудников.