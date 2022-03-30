Как справляться со стрессом? Вот что советует военная журналистка

Юлия Артюх, СТВ : Жизнь – такая штука, что приходится сталкиваться и с позитивом. И это хорошо, когда получается жить в радости и в любви, и все так безмятежно. Но бывают и стрессы. Как вы справляетесь со стрессами? Идете в тир пострелять, вешая там чей-то плакатик? Или как-то по-другому? Вы же еще ведете у нас блог в Instagram и продвигаете свои соцсети. И вы там тоже рассказываете какие-то ежедневные вещи. Какой-то универсальны рецепт, как вы справляетесь со стрессами, и какой-то рецепт для женщин, потому что пострелять не каждому дано.

Анна Чиж-Литаш, военный журналист, писатель: Знаете, мне пострелять тоже не особо помогает. Если быть честным, у нас люди не привыкли говорить открыто о своих проблемах, о том, что им плохо, им больно. Мы все одинаковые.

Анна Чиж-Литаш:

Ходить в терапию, ходит к психотерапевту, ходить к психологу за помощью. Это же не значит, что ты болен. Это значит, что тебе помогут решить твои проблемы. Я двумя руками за это. Если есть финансовые возможности, человек может себе позволить. Есть бесплатная помощь. Не держать это все в себе, потому что, когда ты закрываешься в себе, зажимаешь, тебе становится только хуже. Я наблюдаю, как люди справляются со стрессом. Каждый по-своему: кто-то вяжет, кто-то бежит, кто-то замыкается, кто-то истерит. Не знаю, для меня это очень сложный вопрос, потому что я его сама решаю внутри себя. Надо говорить, не молчать, не оставаться одним.

Юлия Артюх:

Взрослым тяжело, а дети живут рядом с нами. Как им помогать реагировать правильно на стрессовое состояние своих родителей? Возвращаясь к той генеральной линии из ваших книг, как это взаимодействие выстраивать? Потому что взрослые иногда закрываются каким-то железным занавесом и считают, что так они делают лучше своим детям, что они переживают свой стресс в себе.