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Генпрокуратура рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Украину

30 марта 2022 09:49
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Новости Беларуси. В Генпрокуратуре призвали белорусов воздержаться от поездок в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Украину-1

Рекомендация касается и водителей, трудоустроенных за рубежом. Находиться на территории сопредельного государства небезопасно. В первую очередь это связано с возросшим уровнем преступности. Криминогенная обстановка ухудшилась во всех регионах. Этому способствовал и недавно принятый закон, который разрешил всем жителям Украины использовать оружие.

Только в марте белорусские следователи завели более 40 уголовных дел о совершении преступлений.  Наши соотечественники подверглись разбойным нападениям и грабежам. Есть и убийства. Чаще всего преступники посягают на коммерческий и личный транспорт, а также денежные средства. Общая стоимость похищенного имущества превысила 4 миллиона долларов США в эквиваленте. В большинстве случаев потерпевшим угрожали огнестрельным оружием. Двое наших граждан погибли.

# Прокуратура Беларуси # общество # Фотофакт

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