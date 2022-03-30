Генпрокуратура рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Украину

Новости Беларуси. В Генпрокуратуре призвали белорусов воздержаться от поездок в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекомендация касается и водителей, трудоустроенных за рубежом. Находиться на территории сопредельного государства небезопасно. В первую очередь это связано с возросшим уровнем преступности. Криминогенная обстановка ухудшилась во всех регионах. Этому способствовал и недавно принятый закон, который разрешил всем жителям Украины использовать оружие.

Только в марте белорусские следователи завели более 40 уголовных дел о совершении преступлений. Наши соотечественники подверглись разбойным нападениям и грабежам. Есть и убийства. Чаще всего преступники посягают на коммерческий и личный транспорт, а также денежные средства. Общая стоимость похищенного имущества превысила 4 миллиона долларов США в эквиваленте. В большинстве случаев потерпевшим угрожали огнестрельным оружием. Двое наших граждан погибли.