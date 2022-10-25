Важно знать велосипедистам: со скольки лет можно ездить по дорогам и что изменилось в ПДД для двухколёсных?

Александр Занимон: Важно обозначить свое присутствие на определенном участке дороги, чтобы водитель своевременно смог принять меры к остановке своего транспортного средства и к пропуску этого участника дорожного движения. Поэтому на это особенно стоит обратить внимание лицам, которые передвигаются на велосипедах и средствах персональной мобильности.

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Речь идет о том, что должны быть элементарная культура и взаимовежливость на дороге. Мы развиваемся, велодвижение развивается, люди за здоровый образ жизни, и нам необходимо было создавать для них реальные условия безопасности на дороге. Поэтому был принят именно ряд правил и для удобства, и для комфорта велосипедистов. Ранее у нас велосипедисты переезжали только по зеленому велопереезду, на сегодняшний момент сделано так, чтобы им было удобно: подъехал, убедился в безопасности и тихонечко себе переехал.

В осенне-зимний период увеличивается количество ДТП с участием велосипедистов

Наталья Сахарчук:

Понятно, мы развиваемся, идем вперед. Почему мы хотим сакцентировать внимание на велосипедистах? Почему уделили большое внимание в этот раз изменению правил дорожного движения для велосипедистов? Осенне-зимний период. Как показывают практика и статистика, именно в этот период увеличивается количество ДТП с этой категорией участников дорожного движения. Я не говорю про пешеходов. То есть уязвимые участники дорожного движения – это велосипедисты, пешеходы, плюс ко всему возчик гужевого транспорта. Здесь речь идет про велосипедистов. В настоящее время их обязали в темное время суток вне населенного пункта в обязательном порядке использовать одежду со светоотражающими элементами.

Я вам скажу так, что за последнее время наши велосипедисты… И культура у них увеличилась, и они тоже стали думать о своей безопасности. Немножко есть вопросы в сельской местности, но если вы обратите внимание, то, как правило, все используют жилеты повышенной видимости. На сегодняшний момент законодатель это уже прописал в правилах дорожного движения. Мы подводим к тому, что, пожалуйста, все делается для вас, подъезжайте к пешеходному переходу, переезжайте аккуратно. Все делается для участников дорожного движения. Но с точки зрения безопасности что мешает надеть одежду, жилеты со светоотражающими элементами?

Юлия Бешанова:

А со скольки лет на велосипеде можно ездить по дорогам, участвовать полноценно в дорожном движении? Очень часто видишь детей, которые едут весной из школы домой. Нынче это очень модно.

Со скольки лет можно ездить на велосипеде по дорогам?

Александр Занимон:

Что касается велосипедистов, это и раньше было заложено в ПДД, – 14 лет. Младше 14 лет – это дворовая территория, закрытая жилая зона. Те же требования мы предложили применять к водителям, которые управляют средствами персональной мобильности.