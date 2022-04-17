«Это космос, детка». Юлия Пересильд рассказала о знакомстве с Олегом Новицким и совместных съёмках фильма

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Юлия Пересильд, заслуженная артистка Российской Федерации:
Каково мое впечатление от работы с Олегом Викторовичем Новицким? Я рада, что мы вообще познакомились, встретились, что мы пережили вместе это космическое путешествие, эти космические съемки. Олег Викторович – человек и слова, и дела. Если он сказал, значит так и будет. И мы вместе спускались, и надо сказать, что, когда он выдавал команды, в его голосе такая уверенность, что было совершенно спокойно, и страшно не было.
Юлия Пересильд:
Если говорить про то, как мы вместе работали и как снимали там кино, наверное, Олег Викторович сначала немножко предвзято, и он абсолютно прав в этом смысле, я его понимаю. Немножко предвзято к нам относился, потому что не понимал вообще, кто мы, что мы, зачем мы сюда прилетели, но это длилось, наверное, до первой съемки. После того, как прошли первые съемки, когда он понял, что это тоже снимать кино не так-то просто, это тоже труд. И дублей много, и так кажется, что сказать одну фразу легко, а на самом деле дубль и дубль, и дубль. И как они шутят над Климом, говорят: «Ну и где этот мальчик, у которого каждый дубль крайний?» В общем, дублей было много.
Юлия Пересильд:
Нам хотелось, чтобы все получилось, а в первую очередь, чтобы ребята здорово сыграли – это, в общем, входило в наши задачи. Поэтому терпеливый, надежный, спокойный, конечно, при этом ты всегда чувствуешь, что характер Олега Викторовича взрывной. Ты понимаешь, что не надо переходить какие-то грани, иначе может быть непросто.
Юлия Пересильд:
Ну а потом у нас случилась одна emergency [аварийная ситуация – прим.ред.] и, значит, станция стала чуть-чуть разворачиваться, менять градус. И вдруг, мы как-то все заволновались, вот эти emergency, emergency, emergency. Я говорю: «Олег Викторович, ну и что это?» И он так повернулся и говорит: «Это космос, детка». Для меня эта фраза, которую мы часто употребляем в обычной жизни, она сразу стала иметь совершенно другое значение. И теперь, когда я слышу эту фразу, я, конечно, сразу вспоминаю Олега Викторовича с этой вот фразой и его интонацией. Потому что в его устах эта фраза значит совершенно что-то другое.
Юлия Пересильд:
Помимо всего прочего, помимо того, что мы уже в космосе подружились, мы и на Земле подружились. Мы общаемся, как-то пытаемся не теряться друг от друга, встречаться и, мне кажется, это здорово – какое-то космическое братство. Теперь вернулся Антон Николаевич и Петя, так что, это здорово: мы все вместе. Скоро начнутся съемки, и Олегу предстоит еще часть роли здесь сыграть, поэтому мы очень этого ждем.
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