Что изменилось в системе образования и чего ждать от вступительной кампании – 2025? Интервью с Андреем Иванцом

Уже 6 октября учителя отметят профессиональный праздник. Это люди, от которых зависит многое. Ведь их задача не просто научить: воспитать, поддержать, помочь раскрыть таланты, а также определиться с будущей профессией и привить правильные ценности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Уже в это воскресенье День учителя. Роль педагога в жизни общества невозможно переоценить. Вместе с тем образовательный процесс невозможен без постоянного развития методик, технологий. Скажите, в Год качества какие качественные изменения в образовании вы бы отметили?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Хотелось бы отметить то, что Министерством образования в Год качества реализуется по каждому уровню образования соответствующая программа для того, чтобы мы действительно могли сказать о том, что мы вышли на качественно новый уровень. Что касается дошкольного образования, то здесь мы в этом году внедряем уже новое поколение наших программ для наших дошколят. Мы их практически полностью переработали.

В приоритете стоит, конечно, подготовка к той жизни наших самых маленьких воспитанников, к приходу в школу, к воспитанию уважительного отношения к нашей стране. На уровне общего среднего образования вы знаете то, что в этом году все наши десятиклассники начали изучать новый учебный предмет, которого раньше не было: история Беларуси в контексте всемирной истории, которая как раз таки является интегрированной дисциплиной, которая призвана не просто дать исторические знания, а сформировать фактически мировоззрение и гордость за историю нашей страны.