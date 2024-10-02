Что изменилось в системе образования и чего ждать от вступительной кампании – 2025? Интервью с Андреем Иванцом
Уже 6 октября учителя отметят профессиональный праздник. Это люди, от которых зависит многое. Ведь их задача не просто научить: воспитать, поддержать, помочь раскрыть таланты, а также определиться с будущей профессией и привить правильные ценности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии дня учителя мы встретились с министром образования Андреем Иванцом и узнали, какие новшества ждут отрасль и что делается, чтобы отечественные умы оставались таковыми.
«Вышли на качественно новый уровень». Как усовершенствовали систему образования?
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Уже в это воскресенье День учителя. Роль педагога в жизни общества невозможно переоценить. Вместе с тем образовательный процесс невозможен без постоянного развития методик, технологий. Скажите, в Год качества какие качественные изменения в образовании вы бы отметили?
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Хотелось бы отметить то, что Министерством образования в Год качества реализуется по каждому уровню образования соответствующая программа для того, чтобы мы действительно могли сказать о том, что мы вышли на качественно новый уровень. Что касается дошкольного образования, то здесь мы в этом году внедряем уже новое поколение наших программ для наших дошколят. Мы их практически полностью переработали.
В приоритете стоит, конечно, подготовка к той жизни наших самых маленьких воспитанников, к приходу в школу, к воспитанию уважительного отношения к нашей стране. На уровне общего среднего образования вы знаете то, что в этом году все наши десятиклассники начали изучать новый учебный предмет, которого раньше не было: история Беларуси в контексте всемирной истории, которая как раз таки является интегрированной дисциплиной, которая призвана не просто дать исторические знания, а сформировать фактически мировоззрение и гордость за историю нашей страны.
Мы большое внимание уделяем работе с нашими одаренными учащимися. И мы видим то, что в этом году 56 медалей с международных предметных олимпиад привезли наши школьники по целому блоку естественно-научных дисциплин. Мы показали самые высокие результаты за всю историю суверенной Беларуси.
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«Никаких изменений не будет». Как пройдет вступительная кампания – 2025?
Глеб Прокофьев:
Несмотря на то, что учебный год только начался, учащиеся 9-11 классов уже готовятся к выпускным экзаменам. А ждать ли каких-то изменений в будущем году и как будут проходить испытания?
Андрей Иванец:
В настоящее время все необходимые постановления Министерства образования об итоговой аттестации учащихся как за курс базовый, так и общей средней школы, они уже приняты. Никаких здесь изменений не будет. То есть и ребята-выпускники девятых и одиннадцатых классов будут проходить итоговую аттестацию ровно в таком же виде, в котором это было и в этом году.
Самые теплые пожелания педагогам Беларуси
Глеб Прокофьев:
И ваши пожелания в преддверии профессионального праздника?
Андрей Иванец:
Самое главное, конечно, творческих успехов. Очень важно, чтобы педагог смотрел вперед. Очень важно, чтобы каждый учитель развивался как в тех подходах, которые он использует, так и в тех знаниях, которые он передает каждому нашему учащемуся. Неиссякаемая энергия. Это очень важно, потому что каждому педагогу должно хватать силы, энергии для того, чтобы в том числе и «заразить» каждым своим предметом каждого учащегося, школьника. Крепкого здоровья, благополучия, ну и, самое главное, благодарных учеников.
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