Белорусы запасаются дровами – какую древесину выбрать и во сколько это обойдётся?
Встретить холода и даже морозы в Беларуси готовы во всеоружии, в том числе в сельской местности. Самый востребованный вид топлива здесь – дрова. При таком способе обогрева всегда есть возможность установить комфортный микроклимат, не стоит забывать также об экологичности и экономичности. Стоимость зависит от породы дерева, но цены не кусаются. Доступны они и для пожилых людей. Есть возможность покупки и с льготами. Одиноким пенсионерам помощь в заготовке оказывают сельсоветы и волонтеры. Заказать дрова сельчанам предлагают предприятия по обеспечению топливом, что значительно упрощает подготовку к холодному сезону. При отсутствии собственного транспорта возможна доставка древесины силами лесхоза.
Как воспользоваться такой возможностью – узнала Анна Корольчук.
Михаил Кацубов – постоянный клиент Наспенского лесничества. Каждый год после уборки урожая пенсионер заказывает запас дров на зиму. Доставку организуют в тот же день.
Хорошее. И это хорошее. Все дрова хорошие, какие ни возьми. Нормальные.
Ольха, береза и сосна – все, что нужно для обогрева дома и бани. Осталось только поколоть.
Михаил Кацубов, житель поселка Вольный:
Порежем потихоньку, зять резал, внук приедет, поколет. Главное – привезти.
Свои традиционные 10 кубов «твердого топлива» перед морозами закупил и Александр Терешков. Качеством дров сельчанин доволен.
Александр Терешков, житель деревни Губичи:
Самые лучшие дрова – царские, это ольха, дворец отапливался ольхой только. Пришел в лесничество, спросил у лесничего, какие дрова есть. Не всегда там ольховые, и березовые, разные бывают. Все, в тот же день выписываю, можешь привозить. Очереди нет, проблем никаких.
За прошлый год Буда-Кошелевский опытный лесхоз реализовал 20,5 тысячи кубометров дров, за этот уже около 8. Ажиотажа нет, люди учли ошибки прошлого и запасаются топливом постепенно. Тем более что недостатка в древесине нет. Ураган наломал дров, время использовать его на поленья.
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