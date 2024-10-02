Белорусы запасаются дровами – какую древесину выбрать и во сколько это обойдётся?

Встретить холода и даже морозы в Беларуси готовы во всеоружии, в том числе в сельской местности. Самый востребованный вид топлива здесь – дрова. При таком способе обогрева всегда есть возможность установить комфортный микроклимат, не стоит забывать также об экологичности и экономичности. Стоимость зависит от породы дерева, но цены не кусаются. Доступны они и для пожилых людей. Есть возможность покупки и с льготами. Одиноким пенсионерам помощь в заготовке оказывают сельсоветы и волонтеры. Заказать дрова сельчанам предлагают предприятия по обеспечению топливом, что значительно упрощает подготовку к холодному сезону. При отсутствии собственного транспорта возможна доставка древесины силами лесхоза.

Как воспользоваться такой возможностью – узнала Анна Корольчук.

Михаил Кацубов – постоянный клиент Наспенского лесничества. Каждый год после уборки урожая пенсионер заказывает запас дров на зиму. Доставку организуют в тот же день.