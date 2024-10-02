Как привлекают школьников к освоению инженерных специальностей? Рассказал министр образования

Уже 6 октября учителя отметят профессиональный праздник. Это люди, от которых зависит многое. Ведь их задача не просто научить: воспитать, поддержать, помочь раскрыть таланты, а также определиться с будущей профессией и привить правильные ценности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полное интервью с министром образования Беларуси читайте здесь.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Вот сейчас на рынке труда очень востребованы специалисты инженерного профиля. В школах сейчас есть инженерные классы, технопарк. Какие еще меры вы предпринимаете, чтобы привлечь абитуриентов поступать на эти специальности?
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В этом году мы вводим во всех учреждениях общесреднего образования единый день профориентации. Это последняя суббота каждого месяца, который предполагает не просто проведение лекций, рассказов, занятий, прихода соответствующих представителей не только колледжа, университетов, но и представителей предприятий реального сектора экономики в школу, но и выход наших ребят, школьников на предприятия. Ведь очень важно, чтобы сегодня молодые люди, которые учатся в школе, смогли своими глазами увидеть то будущее место работы, на которое они могут прийти в случае, если выберут именно специальности инженерно-технического профиля. Инженерные классы в этом году уже будут впервые выпускаться, они имеют соответствующие преференции при поступлении в наши университеты.