Как привлекают школьников к освоению инженерных специальностей? Рассказал министр образования

Уже 6 октября учителя отметят профессиональный праздник. Это люди, от которых зависит многое. Ведь их задача не просто научить: воспитать, поддержать, помочь раскрыть таланты, а также определиться с будущей профессией и привить правильные ценности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полное интервью с министром образования Беларуси читайте здесь.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Вот сейчас на рынке труда очень востребованы специалисты инженерного профиля. В школах сейчас есть инженерные классы, технопарк. Какие еще меры вы предпринимаете, чтобы привлечь абитуриентов поступать на эти специальности?