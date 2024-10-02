77 семей гродненских пограничников получили новое арендное жильё

В областном центре торжественно открыли многоквартирный дом. Наращивание фонда служебного жилья для людей в погонах является важнейшей составляющей социальной политики Беларуси. О том, что у военнослужащих должен быть крепкий тыл в виде жилья, не раз говорил Александр Лукашенко.

Многоквартирный дом в Гродно возведен в соответствии с указом Президента. Его построили в молодом быстроразвивающемся микрорайоне областного центра. В распоряжении новоселов современные двух- и трехкомнатные квартиры, в которых все готово к заселению. После 25 лет выслуги их можно оформить в собственность на безвозмездной основе.