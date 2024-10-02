77 семей гродненских пограничников получили новое арендное жильё

Новоселье у гродненских пограничников. 2 октября новое арендное жилье получили 77 семей стражей границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новоселье у гродненских пограничников. 2 октября новое арендное жилье получили 77 семей стражей границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В областном центре торжественно открыли многоквартирный дом. Наращивание фонда служебного жилья для людей в погонах является важнейшей составляющей социальной политики Беларуси. О том, что у военнослужащих должен быть крепкий тыл в виде жилья, не раз говорил Александр Лукашенко.
Многоквартирный дом в Гродно возведен в соответствии с указом Президента. Его построили в молодом быстроразвивающемся микрорайоне областного центра. В распоряжении новоселов современные двух- и трехкомнатные квартиры, в которых все готово к заселению. После 25 лет выслуги их можно оформить в собственность на безвозмездной основе.
Андрей Евдокимов, военнослужащий Гродненской пограничной группы:
Для нас это долгожданное знаменательное событие. Наверное, каждая семья хочет иметь свое собственное жилье. Была определенная настороженность, брать кредит на строительство или не брать. И когда наш Президент в прошлом году подписал указ об арендном жилье военнослужащим, я сразу понял, что вот возможность и шанс иметь собственное жилье, ничем особо не рискуя. И на самом деле это является серьезным подспорьем и свидетельством заботы о военнослужащих и членах их семей.
Игорь Печень, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
В текущем году в органах пограничной службы введено в строй более 500 квартир арендного жилья. Безусловно, это способствует выполнению задач, которые возложены в частности на Гродненскую пограничную группу, и является дополнительной мотивацией для офицера, прапорщика добросовестно выполнять свои служебные обязанности.
Символично, что важное событие в семьях военнослужащих прошло накануне 80-й годовщины образования Гродненской пограничной группы. Юбилейную дату стражи границы будут отмечать завтра.