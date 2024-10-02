Масштабное обновление школьного автопарка! Где и как собирают новые микроавтобусы?

В Беларуси продолжается масштабная программа по обновлению школьного автопарка для подвоза детей в сельской местности. Так, 2 октября в Бресте вручили ключи от 23 новых микроавтобусов, собранных на предприятии «Брестмаш» – одной из площадок Минского автомобильного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ей каждое утро доверяют самое дорогое. Водитель школьного автобуса, а по совместительству многодетная мама Вера Степанец каждый учебный день проезжает по 120 километров между деревнями Березовского района. Водитель с 25-летним стажем оценивает автомобиль, который только сошел с конвейера.

Вера Степанец, водитель школьного автобуса (Березовский район):

Я вам скажу, очень большие требования, как к космонавту. Потому что мы отвечаем за жизнь детей. У нас очень-очень ответственная работа. Наша школа очень нуждалась в этом. Потому что у меня очень старый автобус, он постоянно ломался, были проблемы. Сейчас, думаю, такого не будет. У нас новая машина. До начала 2000-х годов подвоз детей в сельской местности к школам организовывали местные хозяйства. Сегодня это один из социальных стандартов государства.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Больше чем импортозамещение. Свой социальный транспорт –это гарантии для государства. Тем более что школьный автопарк стабильно обновляется. Подробности в видео. В этом году «Брестмаш» уже увеличил производственные мощности в 2 раза, до конца года соберут до полутора тысяч автомобилей. В перспективе и того больше.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Будем производить, будем заниматься вопросами локализации производства именно на этом предприятии. Оно будет расширяться, бесспорно, и цели перед собой ставим, чтобы 10 тысяч единиц такого транспорта производить. Причем не только для Республики Беларусь, но и для наших братьев из соседней Российской Федерации. Есть и российские производители, которые в этой нише с нами борются, но, я думаю, мы постараемся закрепиться.