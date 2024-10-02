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«Статус педагога начинается с уважения». Андрей Иванец о новом кодексе правил для учащихся

02 октября 2024 17:09
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Уже 6 октября учителя отметят профессиональный праздник. Это люди, от которых зависит многое. Ведь их задача не просто научить: воспитать, поддержать, помочь раскрыть таланты, а также определиться с будущей профессией и привить правильные ценности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полное интервью с министром образования Беларуси читайте здесь.

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Педагоги на какое-то время становятся одними из самых важных людей для подрастающего поколения. Своими учителей считает и Президент. Однажды Александр Лукашенко сказал, что учитель – человек Президента. Как вы можете охарактеризовать белорусских учителей и что можете пожелать в преддверии профессионального праздника?

«Статус педагога начинается с уважения». Андрей Иванец о новом кодексе правил для учащихся-2

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Хотел бы отметить, что высокий статус педагога начинается с уважения и учащихся, и родителей к своему учителю. В этой связи мы планируем разработать соответствующий кодекс правил для каждого учащегося и соответствующие правила, которые будут выполняться каждым родителем. Это очень важный аспект. Почему –потому что только лишь при особом отношении к нашему учителю мы будем действительно уверены в том, что школа является храмом.

# Андрей Иванец # Образование в Беларуси # Глеб Прокофьев # Школы Беларуси

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