«Статус педагога начинается с уважения». Андрей Иванец о новом кодексе правил для учащихся

Уже 6 октября учителя отметят профессиональный праздник. Это люди, от которых зависит многое. Ведь их задача не просто научить: воспитать, поддержать, помочь раскрыть таланты, а также определиться с будущей профессией и привить правильные ценности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полное интервью с министром образования Беларуси читайте здесь.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Педагоги на какое-то время становятся одними из самых важных людей для подрастающего поколения. Своими учителей считает и Президент. Однажды Александр Лукашенко сказал, что учитель – человек Президента. Как вы можете охарактеризовать белорусских учителей и что можете пожелать в преддверии профессионального праздника?