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Что говорит о ВНС та самая девушка, которая сидела в президиуме форума?

15 февраля 2021 17:30
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Новости Беларуси. Делегаты ВНС вернулись в свои трудовые коллективы, и первый свой рабочий день начали со встреч с коллегами. Так, участники от Гродно, в частности, Купаловского вуза, трудовую неделю начали за круглым столом со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что говорит о ВНС та самая девушка, которая сидела в президиуме форума?-1

Десятками фотографий с ВНС Божена Еремич делится со студентами. Сегодня магистрантка юрфака Купаловского вуза рассказывает: отправляясь в Минск, даже не предполагала, что привлечет к себе столько внимания. Это именно та девушка, личность которой так долго выясняла пресса: кто же эта блондинка, сидящая в президиуме?

Что говорит о ВНС та самая девушка, которая сидела в президиуме форума?-4

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

А потом было ток-шоу «По существу» и много интервью. О деталях своего «судьбоносного» визита в Минск девушка рассказывает до сих пор.

Что говорит о ВНС та самая девушка, которая сидела в президиуме форума?-7

Божена Еремич, магистрант юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Президент нашей страны также сказал, что планирует поддерживать молодежь, и даже очень-очень планирует поддерживать. Потому что особое внимание будет уделяться молодежи, нашему воспитанию.

На мой взгляд, просто произошла такая ситуация этим летом и уже в период после, что немножко была утеряна связь с молодежью, в частности, именно в соцсетях. Ее действительно необходимо восстанавливать. Необходимо особенно сейчас – молодежь очень активно желает участвовать в политической и, в принципе, в гражданской жизни.

Что говорит о ВНС та самая девушка, которая сидела в президиуме форума?-10

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Божена Еремич # Фотофакт

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