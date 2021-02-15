Что говорит о ВНС та самая девушка, которая сидела в президиуме форума?

Новости Беларуси. Делегаты ВНС вернулись в свои трудовые коллективы, и первый свой рабочий день начали со встреч с коллегами. Так, участники от Гродно, в частности, Купаловского вуза, трудовую неделю начали за круглым столом со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятками фотографий с ВНС Божена Еремич делится со студентами. Сегодня магистрантка юрфака Купаловского вуза рассказывает: отправляясь в Минск, даже не предполагала, что привлечет к себе столько внимания. Это именно та девушка, личность которой так долго выясняла пресса: кто же эта блондинка, сидящая в президиуме?

А потом было ток-шоу «По существу» и много интервью. О деталях своего «судьбоносного» визита в Минск девушка рассказывает до сих пор.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь .

Божена Еремич, магистрант юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Президент нашей страны также сказал, что планирует поддерживать молодежь, и даже очень-очень планирует поддерживать. Потому что особое внимание будет уделяться молодежи, нашему воспитанию.

На мой взгляд, просто произошла такая ситуация этим летом и уже в период после, что немножко была утеряна связь с молодежью, в частности, именно в соцсетях. Ее действительно необходимо восстанавливать. Необходимо особенно сейчас – молодежь очень активно желает участвовать в политической и, в принципе, в гражданской жизни.