Ректор БГУ: делаем многое, чтобы сформировать реальный диалог между представителями университетского сообщества

Новости Беларуси. Встречу с руководством Белгосуниверситета провела спикер Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициаторами диалога стали сотрудники ведущего университета страны. Обсудить есть что: от вопросов экономики до общественно-политической ситуации в Беларуси. Уделили внимание, конечно, и сфере образования, а также вовлечению молодежи в значимые гражданские инициативы.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Мы делаем сегодня очень много для того, чтобы сформировать полноценный, реальный диалог между всеми представителями университетского огромного сообщества, корпорации. В какой-то мере даже идем где-то на шаг вперед по отношению к другим госучреждениям. Студент всегда может прийти к декану, проректору, ректору, равно как и сотрудник. Важно, чтобы это не было нечто чрезвычайное, чтобы это было на постоянной основе.