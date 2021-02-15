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Ректор БГУ: делаем многое, чтобы сформировать реальный диалог между представителями университетского сообщества

15 февраля 2021 16:58
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Новости Беларуси. Встречу с руководством Белгосуниверситета провела спикер Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ректор БГУ: делаем многое, чтобы сформировать реальный диалог между представителями университетского сообщества-1

Инициаторами диалога стали сотрудники ведущего университета страны. Обсудить есть что: от вопросов экономики до общественно-политической ситуации в Беларуси. Уделили внимание, конечно, и сфере образования, а также вовлечению молодежи в значимые гражданские инициативы.

Ректор БГУ: делаем многое, чтобы сформировать реальный диалог между представителями университетского сообщества-4

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Мы делаем сегодня очень много для того, чтобы сформировать полноценный, реальный диалог между всеми представителями университетского огромного сообщества, корпорации. В какой-то мере даже идем где-то на шаг вперед по отношению к другим госучреждениям. Студент всегда может прийти к декану, проректору, ректору, равно как и сотрудник. Важно, чтобы это не было нечто чрезвычайное, чтобы это было на постоянной основе.

Ректор БГУ: делаем многое, чтобы сформировать реальный диалог между представителями университетского сообщества-7

Встреча на высоком уровне – это и хорошая возможность обсудить текущие вопросы. Тем более, этот год для вуза особенный: в 2021-м БГУ отметит вековой юбилей. За это время из стен альма-матер вышли более 180 тысяч специалистов, которые сегодня востребованы как в Беларуси, так и за рубежом.

# Государственная социальная политика # общество # Андрей Король # Наталья Кочанова # Фотофакт

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