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Простите за настойчивую целеустремлённость. Алексей Голиков обратился к Александру Лукашенко

15 февраля 2021 16:22
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Новости Беларуси. Итоги ВНС сейчас подводят политики, политологи и эксперты не только в Беларуси, но и за рубежом, делают это и наши журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Авторская рубрика Алексея Голикова – делегата всенародного вече от Брестского региона. Личные впечатления и собственное мнение смотрите в видеоматериале.

Простите за настойчивую целеустремлённость. Алексей Голиков обратился к Александру Лукашенко-1

Алексей Голиков, блогер:
Беглые лидеры предателей интересов белорусского народа заявляли, что успешно прошедшее Всебелорусское народное собрание нелегитимно. О том, что данное собрание является фарсом не народных, а назначенных делегатов.

Простите за настойчивую целеустремлённость. Алексей Голиков обратился к Александру Лукашенко-4

Павел Латушко:
От лица народного антикризисного управления мы предупредили о возможных последствиях участия в антиконституционном сборище, запланированном на 11 – 12 февраля.

Алексей Голиков:
Они утверждали: ВНС не является инструментом достижения согласия и единения белорусского народа, действующей власти и беглой оппозиции. На собрании все голосуют только «за», а иное, оппозиционное или альтернативное, мнение не представлено.

Мне же Всебелорусское народное собрание видится именно диалоговой площадкой. Правда, не между крепкой действующей властью и теми, кто называет себя политиками, а между запросом белорусов и приоритетами выбора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я очень благодарен местным органам власти, которые провели диалоговые площадки и в канун этого нашего общего собрания в каждом регионе встретились делегаты. Обсудили проблемы и определили, кто проблемы, допустим, обозначенные в Гродненской, Могилевской или Гомельской области или Минске, вынесет на обсуждение. Это дало возможность высказать свою точку зрения очень, очень многим людям.

Алексей Голиков:
В своем докладе Президент точно и полно описал порядок вещей, положения Беларуси и приоритетность социального государства, основанного на христианских ценностях.

Лично для меня не поддержать предложения и позицию Президента значит предать сначала весь белорусский народ, потом государство, а уже и потом – Президента. Видится, повальное большинство присутствующих на ВНС разделяет позицию Президента. Но просто разделять мало, нужно действовать: спокойно, взвешенно, но эффективно.

Сила в слове – вначале было слово. Нужно в интернете наращивать взгляды и приоритеты, изложенные Президентом в докладе. В их основе главные христианские ценности – возлюби ближнего своего как самого себя и почитай отца и мать. Президент велосипед не изобрел. Он призвал задуматься и, скажу народной пословицей, «не лезть поперед батьки в пекло», хотя дорогу он не преградил. Право выбора – сломать или сберечь голову – остается у каждого острокопытного. Главное, чтобы это была его голова, а не голова его ближнего.

Простите за настойчивую целеустремлённость. Алексей Голиков обратился к Александру Лукашенко-7

Алексей Голиков:
Немного чувствительной информации. Президента не боготворю, но осознаю, что его слова имеют зерна поколенческой и профессиональной мудрости. Сегодня Президент организовал белорусскому народу механизм и возможность свободного выбора: хлеб, жизнь дающий, или фаст-фуд, язву приносящий. Те, кто желает выбрать модный фаст-фуд, прежде выносите дитя под сердцем, в муках родите, вскормите и после этого будете иметь право предлагать ему фаст-фуд. Если поднимется рука.

Поясню. Если работа по разъяснению обществу приоритетов, объяснению «что такое хорошо и что такое плохо» будет производиться лидерами мнений без участия чиновников и представителей власти, то общество своими кумирами изберет не власть, а блогеров, чьи позиции, как показала история, не всегда основаны на общественном запросе и законах мироздания.

Призываю представителей власти к установлению и укреплению эмоциональных связей с народом. Только эмоциональные связи на основе подлинного человеколюбия могут объединить наше общество и сделать его сплоченным. Нужно всего-то консолидировать усилия чиновников и медиа, построить доверительный диалог.

Простите за настойчивую целеустремлённость. Алексей Голиков обратился к Александру Лукашенко-10

– Вроде бы идеология работала, вроде и СМИ работали, и фактически действительно много очень сделано. Но возникла до выборов часть блогеров, которые действительно показали промахи у действующей власти. Показали, что не все так хорошо, как показывают, как рассказывают. И люди-то им поверили, потому что это реальность.

– На мой взгляд, в значительной степени упущена работа в интернете. Потому что мы работаем все-таки с традиционными СМИ – это печатные, электронные, это телевидение и газеты. Если о говорить о районе, о сельском населении, да, среди читательской аудитории удерживает позиции наша районная газета. Даже среди них уменьшается, так скажем, эта аудитория. Но тем не менее она не падает прямо катастрофически.

Простите за настойчивую целеустремлённость. Алексей Голиков обратился к Александру Лукашенко-13

– То есть вы считаете, что главная проблема не в том, что есть проблемы, а в том, что рассказывали о преимуществах не на тех ресурсах, не на тех площадках?

– В том числе. На мой взгляд, это серьезное упущение, потому что когда мы видим, что информация бросовая, но когда она массированно забрасывается… Я помню прекрасно март-апрель: начинают появляться какие-то в Instagram, в других соцсетях массово забрасывается реклама деструктивного характера. Мы прекрасно знаем, сколько она стоит. Вы же понимаете, что разместить рекламу – это не просто так, это стоит денег. Прекрасно понимаем, что это просто так не делается. Начинают формировать какие-то группы, в которых самое главное – комментарии. Какую-то новость бросают, потом идут комментарии. И наиболее радикальные, так скажем, из этих комментариев – к ним находят подход, их «вытягивают» и дальше уже в индивидуальном порядке с ними работают соответствующие люди, настроенные на то, чтобы потом этих людей задействовать в тот или иной момент. Это технология, методичка Шарпа – сколько ей лет уже? Очень много. Но все говорят так: методичку придумали, а как с ней бороться, до сих пор не продумали.

Сегодня, наверное, общество в такой стадии находится, что протест как таковой или какое-то волнение, возмущение создать можно в любом обществе, любом государстве.

Простите за настойчивую целеустремлённость. Алексей Голиков обратился к Александру Лукашенко-16

Алексей Голиков:
Если заявленных аргументов мало, то мудрость Соломона в дополнение: «Наставь юношу в начале пути, и он не уклониться от него, когда и состарится».

Критикуя, предложил. Предложив, обязан делать. Заявку на интервью с Президентом Беларуси оставляю публично открытой. Александр Григорьевич, вы же озвучили запрос на инициативных людей с устойчивой государственной позицией. Простите за настойчивую целеустремленность, однако стучащему отворяют и просящему не отказывают.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Голиков # Павел Латушко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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