Простите за настойчивую целеустремлённость. Алексей Голиков обратился к Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Итоги ВНС сейчас подводят политики, политологи и эксперты не только в Беларуси, но и за рубежом, делают это и наши журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь. Авторская рубрика Алексея Голикова – делегата всенародного вече от Брестского региона. Личные впечатления и собственное мнение смотрите в видеоматериале.

Алексей Голиков, блогер:

Беглые лидеры предателей интересов белорусского народа заявляли, что успешно прошедшее Всебелорусское народное собрание нелегитимно. О том, что данное собрание является фарсом не народных, а назначенных делегатов.

Павел Латушко:

От лица народного антикризисного управления мы предупредили о возможных последствиях участия в антиконституционном сборище, запланированном на 11 – 12 февраля. Алексей Голиков:

Они утверждали: ВНС не является инструментом достижения согласия и единения белорусского народа, действующей власти и беглой оппозиции. На собрании все голосуют только «за», а иное, оппозиционное или альтернативное, мнение не представлено. Мне же Всебелорусское народное собрание видится именно диалоговой площадкой. Правда, не между крепкой действующей властью и теми, кто называет себя политиками, а между запросом белорусов и приоритетами выбора. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень благодарен местным органам власти, которые провели диалоговые площадки и в канун этого нашего общего собрания в каждом регионе встретились делегаты. Обсудили проблемы и определили, кто проблемы, допустим, обозначенные в Гродненской, Могилевской или Гомельской области или Минске, вынесет на обсуждение. Это дало возможность высказать свою точку зрения очень, очень многим людям. Алексей Голиков:

В своем докладе Президент точно и полно описал порядок вещей, положения Беларуси и приоритетность социального государства, основанного на христианских ценностях. Лично для меня не поддержать предложения и позицию Президента значит предать сначала весь белорусский народ, потом государство, а уже и потом – Президента. Видится, повальное большинство присутствующих на ВНС разделяет позицию Президента. Но просто разделять мало, нужно действовать: спокойно, взвешенно, но эффективно. Сила в слове – вначале было слово. Нужно в интернете наращивать взгляды и приоритеты, изложенные Президентом в докладе. В их основе главные христианские ценности – возлюби ближнего своего как самого себя и почитай отца и мать. Президент велосипед не изобрел. Он призвал задуматься и, скажу народной пословицей, «не лезть поперед батьки в пекло», хотя дорогу он не преградил. Право выбора – сломать или сберечь голову – остается у каждого острокопытного. Главное, чтобы это была его голова, а не голова его ближнего.

Алексей Голиков:

Немного чувствительной информации. Президента не боготворю, но осознаю, что его слова имеют зерна поколенческой и профессиональной мудрости. Сегодня Президент организовал белорусскому народу механизм и возможность свободного выбора: хлеб, жизнь дающий, или фаст-фуд, язву приносящий. Те, кто желает выбрать модный фаст-фуд, прежде выносите дитя под сердцем, в муках родите, вскормите и после этого будете иметь право предлагать ему фаст-фуд. Если поднимется рука. Поясню. Если работа по разъяснению обществу приоритетов, объяснению «что такое хорошо и что такое плохо» будет производиться лидерами мнений без участия чиновников и представителей власти, то общество своими кумирами изберет не власть, а блогеров, чьи позиции, как показала история, не всегда основаны на общественном запросе и законах мироздания. Призываю представителей власти к установлению и укреплению эмоциональных связей с народом. Только эмоциональные связи на основе подлинного человеколюбия могут объединить наше общество и сделать его сплоченным. Нужно всего-то консолидировать усилия чиновников и медиа, построить доверительный диалог.

– Вроде бы идеология работала, вроде и СМИ работали, и фактически действительно много очень сделано. Но возникла до выборов часть блогеров, которые действительно показали промахи у действующей власти. Показали, что не все так хорошо, как показывают, как рассказывают. И люди-то им поверили, потому что это реальность. – На мой взгляд, в значительной степени упущена работа в интернете. Потому что мы работаем все-таки с традиционными СМИ – это печатные, электронные, это телевидение и газеты. Если о говорить о районе, о сельском населении, да, среди читательской аудитории удерживает позиции наша районная газета. Даже среди них уменьшается, так скажем, эта аудитория. Но тем не менее она не падает прямо катастрофически.

– То есть вы считаете, что главная проблема не в том, что есть проблемы, а в том, что рассказывали о преимуществах не на тех ресурсах, не на тех площадках? – В том числе. На мой взгляд, это серьезное упущение, потому что когда мы видим, что информация бросовая, но когда она массированно забрасывается… Я помню прекрасно март-апрель: начинают появляться какие-то в Instagram, в других соцсетях массово забрасывается реклама деструктивного характера. Мы прекрасно знаем, сколько она стоит. Вы же понимаете, что разместить рекламу – это не просто так, это стоит денег. Прекрасно понимаем, что это просто так не делается. Начинают формировать какие-то группы, в которых самое главное – комментарии. Какую-то новость бросают, потом идут комментарии. И наиболее радикальные, так скажем, из этих комментариев – к ним находят подход, их «вытягивают» и дальше уже в индивидуальном порядке с ними работают соответствующие люди, настроенные на то, чтобы потом этих людей задействовать в тот или иной момент. Это технология, методичка Шарпа – сколько ей лет уже? Очень много. Но все говорят так: методичку придумали, а как с ней бороться, до сих пор не продумали. Сегодня, наверное, общество в такой стадии находится, что протест как таковой или какое-то волнение, возмущение создать можно в любом обществе, любом государстве.