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«Дружба между двумя народами всё больше укрепляется». Цуй Цимин направил обращение в адрес участников ВНС

15 февраля 2021 17:05
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Новости Беларуси. Пример настоящей народной демократии. Такую оценку дают шестому Всебелорусскому народному собранию международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

В адрес участников форума продолжают поступать многочисленные приветственные и поздравительные телеграммы. Так, со словами поддержки к белорусам обратился бывший посол Китая в Беларуси. 

Цуй Цимин направил обращение в адрес участников форума, отметив, что это важная площадка для участия белорусского народа в политической жизни страны. Он также выразил надежду на успешное партнерство наших государств. 

«Дружба между двумя народами всё больше укрепляется». Цуй Цимин направил обращение в адрес участников ВНС-1

Цуй Цимин, секретарь Партийного комитета Дипломатической академии КНР: 
В настоящее время всестороннее стратегическое партнерство Китая и Беларуси, основанное на открытом и честном сотрудничестве‚ постоянно углубляется, дружба между двумя народами все больше укрепляется, в том числе в совместной борьбе с эпидемией. Мы готовы работать совместно с белорусской стороной для реализации договоренностей глав двух государств, улучшения взаимопонимания, углубления традиционной дружбы. 

Поздравительные послания участникам всебелорусского диалога направил парламент Армении, а также консульства нашей страны в Турции, Черногории, Сербии и Северной Македонии. Слова поддержки землякам прислали белорусские общины в Германии, Израиле, Казахстане, Украине и Грузии. 

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Цуй Цимин # Фотофакт

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