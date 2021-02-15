«Дружба между двумя народами всё больше укрепляется». Цуй Цимин направил обращение в адрес участников ВНС

Новости Беларуси. Пример настоящей народной демократии. Такую оценку дают шестому Всебелорусскому народному собранию международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

В адрес участников форума продолжают поступать многочисленные приветственные и поздравительные телеграммы. Так, со словами поддержки к белорусам обратился бывший посол Китая в Беларуси.

Цуй Цимин направил обращение в адрес участников форума, отметив, что это важная площадка для участия белорусского народа в политической жизни страны. Он также выразил надежду на успешное партнерство наших государств.