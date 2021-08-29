Что должно измениться в белорусском образовании? Мнения учителей, родителей и чиновников

Новости Беларуси. Престиж профессии, сохранение национальных ценностей и поддержка учителей. Стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года обсуждали участники Республиканского педагогического совета в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По традиции перед началом учебного года глава государства и педагоги обязательно сверяют часы по важным для сферы темам. На этот раз участие в беседе приняли около 1 000 учителей, преподавателей, экспертов и даже самих учащихся со всей страны. Отношение Президента к образованию и учителям всегда особое. Ведь именно на этом фундаменте и строится в том числе экономическое благополучие каждой семьи, каждого предприятия и, как результат, всей страны. Это начало начал не только в изучении грамоты. Патриотизм крепнет именно в школе, а она и есть храм. Основные тезисы большого трехчасового педагогического разговора у Анастасии Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Еще немного остается до старта. В любом случае пару дней в запасе у родителей еще есть, чтобы погрузиться в школьный шопинг. Обратный отсчет пошел. Летнему релаксу говорим до свидания. Школы, университеты, колледжи готовы к встрече. Читайте также: Александр Лукашенко: «Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности» Александр Лукашенко: я благодарю недрогнувших и всю нашу педагогическую общественность за профессионализм и гражданскую позицию Традиционно Александр Лукашенко в канун нового учебного года вместе с экспертами в области образования определяют, как будет развиваться сфера дальше. Но сначала об итогах. 2020-й, к сожалению, оставил неприятную оскомину.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Уроки усвоены. События предопределили пробелы, которые необходимо устранить в учебной сфере. Впереди перезагрузка. Серьезных проблем нет, но подкорректировать необходимо, ведь в мире идет борьба за ценности. Насаждают незаметно порой через гаджеты, которые не выпускают из рук даже взрослые. Своего рода иммунитетом и должна стать система образования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должна ли школа участвовать в политической жизни страны? Ответ однозначный: школа не может быть вне политики (подробнее здесь). В 2020-й сложный год наша система образования не дрогнула. Процесс ускорило разве что создание своей системы дистанционного обучения. С 1 сентября ресурс выходит в обновленной версии. Здесь представлена онлайн-программа от первого класса до выпускного. В случае форс-мажорных обстоятельств это аналог урока, а в целом бесплатный репетитор: от теории до тестирования. Обратной связи ждут педагоги от мам и пап. Ведь в формуле успеха ребенка немаловажную, а порой и определяющую роль играет семья.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Как говорится, один учитель в поле не воин. А шестой день в школе может стать лучшим временем для совместной практики учителей, детей и родителей. Определенной рекламы требует среднее специальное и профессионально-техническое образование. Здесь уже встретили новое пополнение. В лицее транспортного строительства Минска более 200 учащихся решили продолжить изучение не только обязательных предметов, но и получить специализацию: маляр, штукатур, плиточник, облицовщик, каменщик, газосварщик. Среднее специальное образование – с одной стороны, это гордость. Именно к белорусам едут за опытом коллеги из других стран. С другой стороны, в гонке за дипломами о высшем образовании это педагогическое направление неоправданно задвинуто в сторону. Тем более что лицей готов дать весомый шанс. Ежегодно учащиеся становятся участниками международных состязаний WorldSkills.

Инесса Кузьмина, директор профессионального лицея № 5 транспортного строительства Минска:

Рабочий – это должно звучать гордо (подробнее здесь). Анастасия Ярощик-Корниенко:

Может, рабочим профессиям и необходим пиар, но то, что с таким умением сын точно будет при деле, отец Вадим Чипинский уверен на 100 %. Ведь сам попробовал когда-то поступить после 9 класса и получил первоклассную профессию. Родители обсуждают и учебные ноу-хау. Последние новости наводят на рассуждения о дресс-коде, роли семьи в образовательном процессе и возвращении в школу военруков.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Для уменьшения нагрузки на выпускников, исключения субъективности при оценивании, а также для повышения качества школьного аттестата с 2023 года в 11 классе предлагается введение национального государственного экзамена. Это предполагает проведение выпускных испытаний по математике и одному из государственных языков по выбору в формате централизованного тестирования. Задача белорусского социально ориентированного государства – дать качественное образование каждому, вне зависимости от его социального статуса и места проживания. А навязанные рыночные механизмы в системе образования, платные услуги, сервисы фактически ведут к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей. В проекте Кодекса мы установили запрет на использование в наименованиях юридических лиц, не являющихся учреждениями образования, слов «детский сад», «школа», «гимназия», «академия», «университет». Но этого недостаточно. Решение вопроса видим в закреплении в проекте закона о лицензировании соответствующей нормы.