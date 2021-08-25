«Выпускаясь из лицея, ты уже почти инженер». В чём престиж рабочей профессии

Новости Беларуси. Большой педсовет с участием Президента стал инфоповодом № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И неудивительно, ведь поднимавшиеся на нем вопросы касаются нашего будущего. Новый Кодекс об образовании, престиж учителя, ценности и компетенции нации через образовательный процесс. Многие тезисы уже стали предметом горячих разговоров среди как учителей, так и родителей. Мнения и акценты – в репортаже Кристины Протосовицкой.

В профессиональном лицее транспортного строительства Минска 25 августа действительно событие – зачисление. Более 200 учащихся решили продолжить здесь изучение не только обязательных предметов, но и получить специализацию. Маляр, штукатур, плиточник, облицовщик, каменщик, газосварщик. Может, рабочим профессиям и необходим пиар, но то, что с такими умениями сын точно будет при деле, отец Вадим Чипинский уверен на все 100 %.

Вадим Чипинский, отец учащегося:

Бухгалтеры, юристы, а электрика, плотника уже найти хорошего сложно. В кулуарах родители обсуждают, какие образовательные новации ждут их ребенка. Последние новости наводят на рассуждения о дресс-коде, возвращении военруков и о роли семьи в образовательном процессе.

Наталья Манкевич, мать учащегося:

Будем помогать всем чем возможно. Будем общаться и будем на одной волне.

– Военрук?

– Для мальчика это хорошо, я согласна. Когда-то это было в Советском Союзе, мы через все это проходили. Я согласна, это должно быть, мы должны знать свои корни, тем более, дедушка и прадеды у нас воевали. О том, что педагог один в поле не воин, говорит и директор профлицея Инесса Кузьмина. Без родителей формировать воспитательный процесс невозможно. Замотивировать на результат – обоюдная задача. Тем более, что лицей готов дать шанс на самом высоком уровне. Ежегодно учащиеся становятся участниками международных состязаний WorldSkills.

Инесса Кузьмина, директор профессионального лицея № 5 транспортного строительства Минска:

Я все время пытаюсь достучаться и сказать о том, что поэтапное обучение – это очень хорошее обучение. Это специалисты высокого уровня. Ты, получив профессию в лицее, обучаясь в дальнейшем в вузе или ссузе, все-таки и практик, и теоретик, и ты знаешь и то, и другое. Все-таки лицеи, они практикоориентированны. Выпускаясь из лицея, ты уже почти инженер. Ты умеешь читать чертежи, работать руками, поэтому рабочий – это должно звучать гордо.

Система профессионально-технического и среднего специального образования – без преувеличения предмет гордости. Беларуси удалось сохранить эту ступень и готовить первоклассных специалистов. Наш опыт приезжают перенимать другие страны, где уже остро ощущают дефицит. О престиже рабочей профессии накануне речь шла и во время большого педсовета в Минске. Лукашенко: мы наблюдаем оголтелую гонку за дипломами о высшем образовании. Получают их дети, а потом всю жизнь ищут себя