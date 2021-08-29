Психолог о Вадиме Прокопьеве: «Верит, что его все боятся, а люди посмеиваются»

Новости Беларуси. Григорий Азаренок готов рассказать об очередном обитателе паноптикума, в который превратились беглые и их хозяева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

Алене Дзиодзиной было очень просто разобраться в лысой голове этого ничтожества.

Алена Дзиодзина, психолог:

В кино человек имеет возможность пожить той жизнью, которой он никогда не жил, и побыть человеком, которым он никогда не был. Но что, если актер выбирает себе роль не по размеру? Вадим Прокопьев решил поиграть в брутального парня, когда ни с военной карьерой, ни с бизнесом не получилось. Свой образ он сравнивает с ролью сторожевого пса. Но если уж и случается сказать ему «гав», то невольно вспоминается чихуахуа. То порода такая. В размерах незначительный, но очень шумный. Верит, что его все боятся, а люди посмеиваются. Уровень бесстрашия этого человека сравним разве что с войском богатырей мамкиных. Все же представляют себе степень опасности школьников в период раннего пубертата, да? Оскорбить кого-нибудь сильного, отходя подальше, желательно – в интернет или на противоположную сторону экватора.