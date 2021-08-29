Психолог о Вадиме Прокопьеве: «Верит, что его все боятся, а люди посмеиваются»

Новости Беларуси. Григорий Азаренок готов рассказать об очередном обитателе паноптикума, в который превратились беглые и их хозяева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Алене Дзиодзиной было очень просто разобраться в лысой голове этого ничтожества.
Алена Дзиодзина, психолог:
В кино человек имеет возможность пожить той жизнью, которой он никогда не жил, и побыть человеком, которым он никогда не был. Но что, если актер выбирает себе роль не по размеру? Вадим Прокопьев решил поиграть в брутального парня, когда ни с военной карьерой, ни с бизнесом не получилось. Свой образ он сравнивает с ролью сторожевого пса. Но если уж и случается сказать ему «гав», то невольно вспоминается чихуахуа. То порода такая. В размерах незначительный, но очень шумный. Верит, что его все боятся, а люди посмеиваются. Уровень бесстрашия этого человека сравним разве что с войском богатырей мамкиных. Все же представляют себе степень опасности школьников в период раннего пубертата, да? Оскорбить кого-нибудь сильного, отходя подальше, желательно – в интернет или на противоположную сторону экватора.
Алена Дзиодзина:
Взрослый и мудрый такого противника близко к сердцу не примет и отвечать тем же самым не станет, зато маленький Зорро всплеснет ручками. Мол, все видели, как я его уделал? Так Вадим Прокопьев бросил перчатку нашему Президенту, пригласив его на дуэль на боксерский ринг, и демонстративно расстроился, что тот не пришел. Кто бы объяснил ему, что страной управлять – не ролевые игры, и на это время нужно. У Прокопьева его, видимо, навалом, а глава государства делами занят. В забастовке Кощеева смерть – высокопарно поучает Прокопьев шахтеров. Снова уничижительный образ в сторону тех, кто сильнее, но и тот насмешливо намекает Вадиму, что сила – в яйце. Впрочем, Прокопьеву не понять. И потому, перефразируя классика, кто-то сильный – король, а он, Прокопьев, живет с фигой в кармане.
Григорий Азаренок:
Алена, спасибо, до следующей встречи.
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